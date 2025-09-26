شركة أمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية تفتتح مكتبها في الرياض في أكتوبر

ستفتتح ميمري إكس MemryX ، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال أشباه الموصلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مكتبها في الرياض في أكتوبر 2025، مما يعزز التزامها تجاه المملكة من خلال التوظيف المحلي والشراكات ومبادرات الابتكار. واستنادًا إلى شراكتها الاستراتيجية مع صندوق نيوم الاستثماري وعضويتها في المركز الوطني لأشباه الموصلات، ستنشئ ميمري إكس، ومقرها ميشيغان، فرقًا للتطوير وهندسة العملاء داخل المملكة. وسيُعقد الافتتاح الرسمي في نفس أسبوع اجتماع مجلس إدارة ميمري إكس العالمي، الذي سيُعقد لأول مرة في الرياض. تُعد ميمري إكس من أوائل شركات أشباه الموصلات العالمية التي تُنشئ عمليات واسعة النطاق في المملكة، مما يُعزز المركز الوطني لأشباه الموصلات في المملكة. وتُمثل هذه الخطوة دليلاً آخر على فعالية استراتيجيات الاستثمار السعودية في جذب عدد متزايد من شركات التكنولوجيا المتطورة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستثمار الاستراتيجي لصندوق نيوم الاستثماري في شركة ميمري إكس، والذي أُعلن عنه في مايو. وستفتتح شركة ميمري إكس، المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، مكتبها في الرياض في أكتوبر 2025، مُعززةً بذلك التزامها تجاه المملكة العربية السعودية من خلال التوظيف المحلي والشراكات ومبادرات الابتكار. وسيكون مقر عمل المدير العام ونائب رئيس تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ستستضيف ميمري إكس اجتماع مجلس إدارتها العالمي في الرياض أواخر أكتوبر، وهي المرة الأولى التي تُحضر فيها شركة أشباه الموصلات مجلس إدارتها إلى منطقة الشرق الأوسط. تُشكّل الشركة فرقًا محليةً لهندسة التطوير وهندسة العملاء لتقديم الدعم المباشر للشركاء الحكوميين والشركات والأكاديميين في جميع أنحاء المملكة. ستشارك الشركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، وترعى هاكاثون الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية السعودي في جامعة الأمير سلطان يومي 24 و25 أكتوبر. تُركز شراكة ميموري إكس مع صندوق نيوم الاستثماري، المُعلن عنها في مايو 2025، على نشر مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الطرفية الموفرة للطاقة للبنية التحتية الرقمية الذكية ضمن مشروع المدينة المُستقبلية. يُوفر مُسرّع الذكاء الاصطناعي MX3 الرائد من الشركة كفاءةً رائدةً في هذا المجال مع استهلاك طاقة أقل بكثير مُقارنةً بحلول وحدات معالجة الرسومات (GPU) التقليدية، مُدعمًا بذلك تطبيقات في قطاعات النقل، وإنترنت الأشياء، والأنظمة الصناعية. تتخصص MemryX في تقنية الحوسبة على الذاكرة وهندسة تدفق البيانات، مما يُتيح معالجة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي على الحافة مع تقليل زمن الوصول ومتطلبات الطاقة.

يذكر أن صندوق نيوم الاستثماري (NIF) أعلن عن استثمار استراتيجي في مايو 2025، يستهدف تطوير مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الطرفية الموفرة للطاقة للبنية التحتية الرقمية الذكية لنيوم. تُرسّخ هذه الشراكة أهمية تقنية MX3 من MemryX في تحقيق رؤية نيوم لمعالجة كميات هائلة من بيانات الفيديو محليًا مع تقليل الاعتماد على البنية التحتية المركزية. يمثل هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية NIF الأوسع لبناء اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي من خلال دعم تقنيات أشباه الموصلات التحويلية التي ستدعم البيئات الرقمية المستقلة والبنية التحتية للمدينة الذكية عبر مشروع المدينة الضخمة المستقبلي.