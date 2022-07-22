شركة ألعاب سعودية تستحوذ على منصة بطولات إلكترونية

استحوذت ألعاب الأساطير، أو ليجندز جيمين Legends Gaming وهي شركة ألعاب ناشئة مقرها السعودية وتنشط في إدارة وتشغيل المشاريع الترفيهية، على هوبلاي Hoplay ، وهي منصة تنظيم بطولات الألعاب وإنشاء الفرق إلكترونيًا مقرها السعودية.

تأسست Legends Gaming في عام 2018 وجمعت مؤخراً تمويل بقيمة 1.2 مليون دولار من خلال منصة Scopeer للتمويل الجماعي. تأسست شركة هوبلاي في عام 2016 وتعتبر شركة ليجندز جيمين أحد شركائها.

يرتكز عمل ألعاب الأساطير على الرياضات الإلكترونية والذهنية ويهدف الاستحواذ إلى دعم توجه علامة الشركة التجارية تقنيًا وفقًا لرئيسها التنفيذي، معاذ العبدالله. كما يأتي تجسيدًا لرؤية الشركة لتكوين مجتمع متكامل لرواد الرياضات الإلكترونية في جميع مجالاتها.

يوفر هوبلاي منصة تواصل اجتماعي للاعبين من خلال ربطهم لتكوين الفرق والتنافس على البطولات ومشاركة الاهتمامات، ويمتلك التطبيق بوابة تنظيم للبطولات آليًا للراغبين في عمل البطولات. كما يضم أكثر من 8 آلاف فريق مسجل، وحظي بأكثر من 300 ألف عملية تحميل منذ إطلاقه.

تشير ألعاب الأساطير إلى سعيها تكوين منظومة متكاملة من الخدمات عبر تعارف اللاعبين في التطبيق، ومن ثم دعوتهم للعب في الصالات، بعد ذلك توجيههم للمتجر الإلكتروني لشراء المعدات التي قاموا بتجربتها في الصالات.