شركة أسواق العثيم تفتتح 3 فروع جديدة في السعودية

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم السعودية؛ ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية، افتتاحها ثلاثة فروع جديدة في كل من منطقتي المدينة المنورة والباحة ليبلغ عدد فروعها 309 فروع على مستوى المملكة.

وذكرت الشركة في تغريدات، مساء أمس الأحد، أنه تم فتح فرعين جديدين في كل من طريق الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في الإسكان وطريق الإمام النسائي بمنطقة المدينة المنورة.

وأضافت، في تغريدة ثانية، أن الفرع الثالث يقع في طريق الملك عبد العزيز في المندق بمنطقة الباحة جنوب غرب السعودية.

وكانت شركة أسواق عبد الله العثيم افتتحت، مؤخراً، عدداً من الفروع خلال الفترة الماضية في السعودية ضمن استراتيجيتها التوسعية المعلنة.