أعلنت شركة أسواق التميمي، إحدى أكبر سلاسل التجزئة الغذائية في السعودية والبحرين، عن تعيين بوبي راجيندران رئيساً تنفيذياً جديداً لها إثر ترقية الرئيس التنفيذي السابق عبد العزيز التميمي إلى منصب العضو المنتدب اعتباراً من مطلع العام 2023.

وذكرت وسائل إعلام سعودية وبحرينية أن “بوبي راجيندران سبق وأن شغل مناصب قيادية وتنفيذية هامة منذ انضمامه لأسواق التميمي في 2014، إذ تدرج من كونه نائب رئيس الشؤون المالية والإدارية إلى مدير عام الشركة قبل أن يُمنح منصبه الجديد، لتشهد أسواق التميمي خلال سنوات عمله خطوات بارزة تمثلت في زيادة حصصها السوقية وتوسيع نطاق استثماراتها وتعاونها مع موردين محليين وعالميين، حيث سجل “راجيندران” رقماً قياسياً في زيادة المبيعات لتنمو منذ انضمامه بنسبة 49 بالمئة، علاوة على توسعة قاعدة العملاء بنسبة 28.9 بالمئة.

ويمتلك راجيندران سجلاً عملياً وخبرة دولية تمتد إلى 30 عاماً في بيع واستيراد مواد التجزئة الغذائية، بالإضافة إلى مهارات عالية في التخطيط الاستراتيجي وزيادة المبيعات وتطوير الأعمال، والتي كرسها خلال سنوات عمله السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإندونيسيا، قاد من خلالها شركات بمليارات الدولارات.

وتأسست أسواق التميمي في العام 1979، وتمتلك حالياً 86 فرعاً في السعودية (حوالي نصفهم في الرياض) بالإضافة إلى فرعين في البحرين، وتخطط الشركة إلى الوصول إلى 200 فرع في كل من البحرين والسعودية.