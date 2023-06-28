شركة أدوية هندية استخدمت مادة سامة بدواء سعال توفي بسببه عشرات الأطفال

كشف تقرير من رويترز أن شركة هندية مصنعة لأدوية اسمها ماريون بيوتيك Marion Biotech استخدمت مكونًا سامًا من الدرجة الصناعية، وهو البروبيلين جليكول (PG) وهو مادة سامة تستخدم على نطاق واسع في منتجات مثل المنظفات ومضادات التجمد ، بدلاً من الفئة الصيدلانية والغذائية من ذات المادة، في شراب السعال الذي قيل إنه تسبب في تسمم 19 طفلاً في أوزبكستان. وكانت وزارة الصحة الهندية قد سحبت رخصة الشركة في شهر آذار الماضي.

وفي ديسمبر الماضي جرى إعطاء الشراب للأطفال ونقلت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا-شراب دوك-1 ماكس- من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان وقتها أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة. وتابعت في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.