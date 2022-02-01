شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تفتح باب التسجيل في معرضي “يومكس وسيمتكس” 2022

يقام معرضي “يومكس وسيمتكس” 21 – 23 فبراير المقبل

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعارضين والاعلاميين المحليين والدوليين والزوار المشاركين في معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2022)، والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2022).

وتقام فعاليات معرضي “يومكس” وسيمتكس” والمؤتمر المصاحب لهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 21 – 23 فبراير 2022، وذلك بتنظيم من “أدنيك” وبالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعدّ المعرضان الفعاليتان الوحيدتان في المنطقة المتخصصتان بالأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاع المدني والدفاعي. ويتمتع المعرضان بأهمية استراتيجية على أجندة الفعاليات التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض. كما تسعى “أدنيك” لتوظيف النجاحات التي تحققت في النسخة السابقة للحدث في التحضير لإطلاق نسخة استثنائية وأوسع، حيث سيتمحور تركيز النسخة الجديدة على معرض المحاكاة والتدريب بما يعكس النمو المستدام للاستثمارات التي يشهدها القطاع على مستوى الدولة والعالم.

ويستقطب المعرضان نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين، إلى جانب كبرى الشركات الدولية والشركاء الإقليميين والعالميين من القطاعين العام والخاص، لبحث واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية والحلول المتطورة لمجابهة التحديات الأمنية بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الخاصة بقطاعات الاعمال التي تشهد تغييرات وتطورات متسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

للتسجيل في معرضي يومكس وسيمتكس 2022، يرجى الضغط على الرابط.