الإمارات.. الدار العقارية تستحوذ على شركة أبوظبي الأول العقارية

وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع شركة الدار العقارية لبيع شركة أبوظبي الأول العقارية إلى شركة الدار للعقارات، على أن تخضع هذه الصفقة للموافقات التنظيمة اللازمة.

وأوضح البنك، أن عملية بيع شركة أبوظبي الأول العقارية تأتي تماشيا مع استراتيجية مجموعة بنك أبوظبي الأول الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق افضل قيمة وتعزيز عروض الخدمات المتخصصة، ومن غير المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أي تأثير مادي على الأداء المالي للمجموعة لعام 2023.

وأشار البنك، إلى أنه سيتم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأي مستجدات في الوقت المناسب، وبذلك توسع المنصة محفظتها بضم 22,000 وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة.

ويأتي هذا الاستحواذ عقب الاندماج الأخير لأعمال الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، محفظة المنصة التي باتت تضم الآن 157,000 وحدة سكنية مدارة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية عالية الجودة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز 1 مليون مما يوسع متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم ومن المتوقع لهذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمة المعتادة أن توفر للدار للعقارات مصدراً قوياً للدخل المتكرر بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية عبر محفظة أبوظبي الأول العقارية” وأدائها المالي القوي في عام 2022.