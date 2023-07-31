ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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شركة آبل تعلن عن خطأ برمجي في أجهزتها

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت شركة آبل عن خطأ برمجي في أجهزتها متعلق بوقت الشاشة التي يتم تحديدها للأطفال من قبل الأبوين عبر نظام مشاركة العائلة، حيث يؤدي الخلل إلى تخطي الطفل الوقت المحدد.

وكان على آبل إصلاح الخطأ البرمجي منذ شهر مايو الماضي، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة، وهو ما أقرت به الشركة نفسها.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم، فإن إعدادا محددا يعرف باسم وقت التعطل، والذي يمنع الوصول إلى الجهاز بأكمله، قد فشل في حفظ الوقت المحدد بشكل صحيح، وأحيانا على أحد الوالدين تعيين حدود وقت التوقف ثلاث مرات قبل حفظ الحد بشكل صحيح. كما أنه قد يكون لدى الأطفال إمكانية وصول إلى أجهزتهم أكثر مما يريده الآباء.

وذكرت شركة آبل استمرار وجود الخطأ البرمجي، مؤكدة أنها تعمل على إيجاد حلول.

وقالت آبل: “نحن ندرك أن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلة يكون فيها إعادة ضبط إعدادات وقت الشاشة بشكل غير متوقع”.

وأضافت، “نأخذ هذه التقارير على محمل الجد، وسنواصل إجراء تحديثات لتحسين الوضع” .

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