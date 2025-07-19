شركات نفط أميركية تستعد للاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا

اجتمع وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع الرؤساء والمديرين التنفيذيين لثلاث شركات طاقة أمريكية هي بيكر هيوز، وهانت إنرجي، وأرجنت إل إن جي والتي تعد خطة للاستثمار في سوريا وأضاف برنية في منشور على لنكدان بالقول:”تمحورت مناقشاتنا حول فرص الاستثمار في قطاع الطاقة السوري، بالإضافة إلى النظام الضريبي المتطور والمشهد المالي في بلدنا. تُشكّل الشركات الثلاث، كلٌّ منها لاعب رئيسي في صناعات النفط والغاز والغاز الطبيعي المُسال، تحالفًا للاستثمار في سوريا والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة لدينا. تُشير هذه الزيارة إلى اهتمام متزايد من جانب الشركات والمستثمرين الأمريكيين بالتعامل مع سوريا.” ونقلت رويترز عن جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة “أرجنت” للغاز الطبيعي المسال (Argent LNG) قوله الجمعة إن شركات “بيكر هيوز” و”هانت إنرجي” و”أرجنت” الأميركية تعمل على خطة رئيسية لقطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا، وذلك في شراكة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الحرب التي امتدت 14 عاماً، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”. يعد قطاع الكهرباء في سوريا الأكثر تضرراً، إذ لا تُنتج البلاد حالياً سوى 1.6 غيغاواط من الكهرباء، نزولاً من 9.5 غيغاواط قبل عام 2011. ويتطلب إصلاح هذا القطاع إلى استثمارات بمليارات الدولارات، حيث تتطلع الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى الاستثمار الخاص أو الجهات المانحة لتغطية التكاليف.

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