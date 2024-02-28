شركات مالية وعقارية تصبح الأكثر استهدافاً بجرائم عالية التقنية في الشرق الأوسط

تبرز شركات مالية وعقارية بين الشركات الأكثر استهدافا في الجرائم السيبرانية كما يشير تقرير جديد نشر اليوم، حول اتجاهات الجرائم ذات التقنية العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام، والذي يقدم نظرة عامة وشاملة عن مشهد التهديدات السيبرانية في المنطقة.

يقدم التقرير من مجموعة آي بي تحليلاً شاملاً لكيفية تطور تحديات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وجد خبراء شركة “مجموعة آي بي” في عام 2023 زيادة بنسبة 68% في عدد هجمات برمجيات الفدية، وكانت شركات الخدمات المالية وشركات العقارات من ضمن المجموعات الأكثر استهدافاً لهذه الهجمات.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وتركيا من المناطق الأكثر استهدافاً بشكل متكرر لبرمجيات الفدية المقدمة كخدمة (RaaS). حيث تشكل عمليات سرقة المعلومات مصدر قلق كبير، وخاصة أنها كانت قد أثرّت على 297,106 جهازاً مُخترق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تم توفير سجلاتها على المنصات غير المشروعة لسجلات البيانات Underground Clouds of Logs (UCL)، بالإضافة إلى تداول وطرح 903,002 سجل إضافي للبيع في الأسواق غير المشروعة. وتم اكتشاف 152 تسريباً جديداً للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023.

وجد خبراء “مجموعة آي بي” أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كانت في العام الماضي هدفاً مهماً لمجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs)، والمعروفة أيضاً بالمجموعات التي ترعاها الدول القومية. ونسبت مجموعة آي بي بشكل عام 523 هجوماً إلى جهات فاعلة من الدول القومية في جميع أنحاء العالم في عام 2023. حيث شكلت الهجمات على المنظمات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 15٪ من إجمالي الهجمات العالمية، البالغ عددها 77، مع تأكيد خبراء مجموعة آي بي أن هذا قد يكون بسبب الصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، إلى جانب أهمية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لسوق الطاقة العالمية.

وكانت أهم المناطق المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023 هي إسرائيل (14 هجمة)، وتركيا (12 هجمة)، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي (8 هجمات). حيث عانت المؤسسات الحكومية والعسكرية من أكبر عدد من هجمات التهديدات المستمرة المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغ إجمالي عددها 20 هجمة. كانت حصة قطاع النقل (8 هجمات) والاتصالات (7 هجمات) ليحل كل منهم على التوالي في المركزين الثاني والثالث للقطاعات الأكثر استهدافاً.

تعكس الهجمات المنسقة من قبل مجموعات مثل APT42 وOilrig وHexane (جميعها من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) رغبة بعض الدول في المنطقة في تعزيز نفوذها من خلال التجسس السيبراني. وأظهرت مجموعات من شرق آسيا، بما في ذلك مجموعتي IronTiger وAPT10، أنه لديهم القدرة على إجراء عمليات سيبرانية واسعة النطاق تستهدف قطاعات مختلفة من الاقتصاد والإدارة العامة.

سجلات برمجيات طلب الفدية: لا تزال مستمرة في عام 2023

ومع استمرار انتشار هجمات برمجيات طلب الفدية في العام الماضي، وتزايد عدد الشركات التي تعرضت لاختراق أنظمتها الحيوية وانكشاف معلوماتها الحساسة، فقد حددت مجموعة آي بي في العام الماضي وقوع 205شركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضحية نشر بياناتها ومعلوماتها على مواقع تسريب البيانات، وهو ما يترجم إلى زيادة تقريبية بنسبة 68٪ عن العام السابق عندما تم نشر معلومات تخص 122 شركة ضحية على هذه المواقع.