الرياض: شركات لائحة المناطق الاقتصادية سعودية الجنسية

كشفت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية عن لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية التي نصت على أن تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكامها سعودية الجنسية.

وأتاحت اللائحة؛ المطروحة حالياً للاستطلاع عبر منصة “استطلاع” الإلكترونية، للشركات الموجودة خارج المناطق الاقتصادية بتسجيل فروعٍ لها في المناطق الاقتصادية الخاصة، وسمحت للشركات داخل المناطق الاقتصادية بتسجيل فروع لها خارجها.

وحددت اللائحة أيضاً شروط تسجيل فروع الشركات بالمناطق الاقتصادية، حيث يكون ذلك من خلال تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة، وقرار من صاحب الصلاحية في الشركة، أو الشركة المؤسسة خارج المناطق الاقتصادية الخاصة بتسجيل فرع وتعيين مدير الفرع على أن يتضمن القرار اسم مدير الفرع، ورقم السجل المدني للمدير السعودي، أو رقم الإقامة للمدير غير السعودي المقيم في مناطق المملكة، ورقم جواز السفر للمقيمين خارجها.

ويجب أن يتم تقديم بيان الأنشطة الاقتصادية التي سيقوم فيها الفرع في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويمكن أن تمارس الشركات والفروع الأنشطة الاقتصادية بعد قيدها في الإدارة المختصة، ويكون ذلك بما يتفق مع أغراض تسجيلها ومتطلبات الترخيص وفقاً للائحة الترخيص الصادرة عن الهيئة.

ومنحت اللائحة المساهمين والشركات خلال الفترة السابقة أو اللاحقة على مرحلة التأسيس إبرام اتفاق أو أكثر، بما في ذلك المواثيق العائلية لتنظيم العلاقة فيما بينهم، ويكون هذا الاتفاق ملزماً للأطراف.

تأسيس الشركات وإداراتها

أكدت الهيئة أن أحكام هذه اللائحة ستري على الشركات التي تؤسس في المناطق الاقتصادية الخاصة، أو الفروع التي تسجل في المناطق الاقتصادية الخاصة، كما سيتم بموجب اللائحة ‌إنشاء إدارة مختصة معنية بتأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وإصدار شهادات الترخيص التجاري يرأسها مدير يُعين من قبل الهيئة.

ونصت اللائحة على أن تُعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقاماتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم، ويجب حفظه في المملكة.

وأوضحت أنه يجوز أن تتألف الشركة من شخص واحد، أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد، مضيفة أن تقديم طلب تأسيس الشركة يتم من خلال توجيه الطلب إلى الإدارة المختصة من قِبل مؤسِّس أو أكثر، على أن يتضمن الطلب عدة بيانات منها اسم الشركة، ومقدار رأس المال، وأسماء المؤسسين، وأوراقهم الثبوتية، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

وأضافت أنه في حال موافقة الإدارة المختصة عند قبول طلب التأسيس يتم إصدار الترخيص التجاري للشركة، وإصدار رقم تسجيل الشركة، وقيد النظام الأساس للشركة وشهره، وستكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها لدى الإدارة المختصة.

عقوبات

حددت اللائحة العقوبات التي سيتم تطبيقها على الشركات في المناطق الاقتصادية في حال مخالفتها لمواد لائحة الشركات، ومنها الإنذار، أو تعليق، أو شطب تسجيل الشركة، أو فروعها، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار).

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الشركات والفروع دون إتاحة الفرصة المعقولة لتصويب المخالفة وجبر الضرر، كما يجب عليها عند تحديد الجزاء، أن تأخذ بالاعتبار طبيعة وظروف ومدى جسامة المخالفة، والقصد ونية التعدي، والمخالفات السابقة والعود، والضرر المادي الواقع نتيجة المخالفة، مع إلزام الهيئة بإبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة جنائية ذات علاقة بأحكام هذه اللائحة تقع في أي من المناطق الاقتصادية الخاصة.

وبدأ الاستطلاع يوم 13/4/2023 ومن المقرر أن ينتهي يوم 21/5/2023 في قطاع الطاقة والصناعة والتعدين لجهة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تأسست في نهاية 2019 لتكون أحد المحفزات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتساعد في تأسيس وإيجاد بيئة حيوية، وهي الجهة الحكومية المناطة بتطوير وتطبيق أنظمة منافسة ولوائح ومعايير جودة عالمية مناسبة للبيئة المحلية، والإشراف على المدن الاقتصادية وعلى أداء المطورين لضمان تحقيق أهدافها، ورفع مستوى تنافسية الخدمات الحكومية وتقديمها بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل نماذج مبتكرة للشراكات الاستراتيجية، ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية.

إطلاق 4 مناطق اقتصادية جديدة

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوم الخميس الماضي (13/4/2023)، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

وقال إن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.