خوفاً من احتراقها.. شركات كورية تستدعي 8 آلاف سيارة معيوبة

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، أن شركات كيا موتورز وسيتلانتيسكوريا وإفيون، ومجموعة فولكس فاغن كوريا ستستدعي قرابة 8 آلاف سيارة لعيوب فيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن الشركات الأربع، ستستدعي طواعية ما مجموعه سبعة آلاف و913 سيارة من 5 نماذج مختلفة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وجاء في البيان أن المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء تشمل حريقاً محتملاً في نظام البطارية في طراز كيا سول إي في، ونظام حزام الأمان في سيارة جيب غراند شيروكي الرياضية متعددة الاستخدامات من ستيلانتيس، ونظام موصل إمداد وقود معيب في حافلة إفيون الكهربائية.

يُذكر أن ستيلانتيس هي مشروع مشترك بنسبة 50-50 بين شركة صناعة السيارات الأميركيو – الإيطالية فيات – كرايسلر ومجموعة صناعة السيارات الفرنسية “بي إس إيه”، وتبيع طرازات من علامات جيب وبيجو ودي إس في كوريا الجنوبية.