مع بدء عودة النشاط الاقتصادي في الصين إلى حركة التجارة العالمية وفتح الأسواق، تشتكي شركات طيران غربية من تكاليف زائدة تضعف قدرتها على منافسة شركات طيران أسيوية بسبب حظر روسيا تحليق شركات الطيران الغربية تلك في الأجواء الروسية.

وكان الحظر الروسي ضد هذه الشركات ردا على حظر غربي أمام الطيران الروسي، وتخسر شركات الطيران الأمريكية ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي بسبب هذا الحظر الروسي ، حيث تطول الآن أوقات رحلاتها وتكلفتها من وإلى آسيا، والتي كانت تحلق عادةً عبر المجال الجوي الروسي.

وتتفوق شركات الطيران من الدول الآسيوية الآن بسهولة على شركات الطيران الأمريكية والأوروبية على هذه المسارات. وتلفت صحيفة فايننشيال تايمز إلى هذه المشكلة وتزعم أن شركات الطيران الصينية لديها “ميزة غير منصفة في المنافسة وهي قدرتها على التحليق فوق روسيا مع إعادة فتح الصين اسواقها للأنشطة والعمليات التجارية الدولية.

ويشتكي بن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة إير فرانس كي ال ام، Air France-KLM ، لصحيفة فاينانشيال تايمز يوم الجمعة: “إذا كان لديك شركة طيران صينية تحلق فوق روسيا ، فهي تتمتع بميزة غير منصفة معنا”. اشتكى سميث من أن الالتفاف حول المجال الجوي الروسي أضاف “ثلاث ساعات في زمن الرحلة” لطائرة متجهة من باريس إلى سيول. قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، غالبًا ما كانت شركات الطيران تحلق فوق روسيا لربط آسيا بوجهات في أوروبا أو أمريكا الشمالية. لكن روسيا منعت العديد من شركات الطيران الغربية من استخدام مجالها الجوي في فبراير / شباط الماضي ، ردا على منع حكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية شركات الطيران الروسية من التحليق فوق الغرب. وبالتالي تضطر شركات الطيران الأوروبية والكندية والأمريكية إلى تسيير مسارات مختلفة لتجنب روسيا.

تحرق الرحلات الطويلة المزيد من الوقود، مما يعني ارتفاع التكاليف والانبعاثات. يمكن أن تؤدي الرحلات الطويلة أيضًا إلى إرباك مواعيد الرحلات الجوية، فضلاً عن انتهاك قيود ساعات العمل لطاقم الرحلة. ومع ذلك، تواصل شركات الطيران من العديد من البلدان غير الغربية ، بما في ذلك الصين ، التحليق فوق المجال الجوي الروسي ، مما يسمح لها بتقديم رحلات أسرع وأرخص إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية. تشعر شركات الطيران الأوروبية الآن بالقلق من أنها ستخسر في موجة تعافي السفر الصيني، حيث تفتح بكين أبوابها بعد سنوات من العزلة في حقبة كوفيد 19.

(تراجعت السياحة الصينية بعد أن طلبت البلاد من جميع الوافدين الدوليين – بما في ذلك السياح الصينيون العائدون – قضاء أسابيع في الحجر الصحي). قال توبي مانر، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الفنلندي فينير Finnair، لصحيفة فايننشيال تايمز الأسبوع الماضي: “سيكون من الصعب جدًا جعل المدن الثانوية في الصين مربحة من حيث الطيران”. أضر إغلاق المجال الجوي الروسي بفين إير، مما أعاق جهود شركة الطيران لتحويل هلسنكي إلى مركز للرحلات التي تربط شمال آسيا بأوروبا. كانت هذه هي المسارات الأكثر ربحية لشركة الطيران الفنلندي فنير قبل أن تفرض الدولة عقوبات على الشركة بسبب استخدامها تلك المسارات التي كانت تمنح فينير – “أقصر طريق إلى آسيا” وهو حرفياً جوهر أعمالهم ومصدر عوائدها، وبسبب خسارته هوت أسهم الشركة بمعدل زاد عن 95 بالمئة خلال السنة الماضية وتعد الحكومة الفنلندية المالك الرئيسي لأسهم فينير.

Finland and Russia have an agreement with guarantees Finnair 80+ round trip flights per week over Siberia, and it’s this Russian overflight gives Finnair ?? the “shortest route to Asia” which is quite literally their core biz/USP/their moneymaker/their everything. pic.twitter.com/y3WMjWA4SS — Alex Macheras (@AlexInAir) February 26, 2022