شركات تنذر موظفيها للعودة إلى المكاتب أو خسارة وظائفهم

أنذرت شركات كبرى موظفيها بمنحهم مهلة من 3 أيام للعودة للعمل من مكاتبهم أو مواجهة إجراءات تأديبية تتصدرها خسارة وظائفهم بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ونشرت الصحيفة قائمة بهذه الشركات التي تضم كل من ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وشركة أمازون وغوغل وشركة ألعاب الفيديو روبلوكس Roblox والعديد من البنوك التي تطلب من بعض الموظفين الحضور إلى المكتب عدة مرات على الأقل في الأسبوع. وحذرت العديد من الشركات من أنه إذا لم يحضر الموظفون كما هو مطلوب، فقد يفقدون وظائفهم أو يواجهون إجراءات تأديبية

وأرسلت شركة ألعاب الفيديو روبلوكس يوم الثلاثاء إنذارًا نهائيًا لمعظم موظفيها ومفاده إما العمل في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع أو الحصول على تعويضات مكافأة نهاية الخدمة. كما فرضت شركات أخرى تفويضات صارمة تستهدف العمل من المنزل.

وأعلنت أمازون عن قواعد عمل جديدة تتلخص بالعودة للعمل من المكتب أو التسريح ومنحت عملاق التجارة الإلكترونية المديرين صلاحيات فصل الموظفين غير الملتزمين، مما أثار ضجة إزاء أسلوب الشركة العدائي مع موظفيها حول مسألة العودة للعمل من المكاتب.

يشعر قادة الشركات باليأس لملء المكاتب التي أفرغت خلال جائحة كوفيد-19، ويقولون إن شركاتهم تصبح أكثر ابتكارًا وتعاونًا عندما يتواجد الموظفون في المكتب. لكن العديد من الموظفين يقولون إن بإمكانهم القيام بعملهم بكفاءة من أي مكان وتجنب التنقلات الطويلة والتكاليف المرتفعة من خلال البقاء في المنزل. وفي 10 مدن أمريكية كبرى، لا تزال معدلات إشغال المكاتب تقترب من 50%، وفقًا لبيانات من مزود الأمن كاسل سيستمز Kastle Systems.

قامت بعض الشركات بتتبع عمليات الانتظام في الدوام بتمرير بطاقات مراقبة الحضور بين الموظفين المترددين في العودة. قال ديفيد باسزوكي، الرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس في تدوينة، إن الموظفين لديهم مهلة حتى يناير ليقرروا ما إذا كانوا يريدون الحصول على حزمة نهاية الخدمة أو البدء في القدوم إلى المكتب من الثلاثاء إلى الخميس. وقالت الشركة، التي لديها أكثر من 2000 موظف، إنها ستدفع تكاليف نقل الموظفين الذين لم يعودوا يعيشون بالقرب من مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا.