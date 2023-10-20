شركات تركية تفتتح فروعها الأولى في الإمارات

قامت شركات تركية بتوسيع استثماراتها في الإمارات خاصةً بعدما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا نحو 7.8 مليار دولار في نهاية العام 2021، من ضمن الشركات التي بدأت رحلتها في عالم الاستثمار في الإمارات كانت مجموعة شركات أتيش يابي، افتتحت فرعها الأول في دبي في سيتي ووك ضمن مؤتمر صحفي بحضور جهات رسمية تركية.

واستعرض المؤتمر أبرز مزايا الاسثتمار في الإمارات من ناحية الاستقرار الاقتصادي بما تتمتع الإمارات بقوة اقتصادية كبيرة واستقرار مالي، جعلها مكاناً جذاباً للاستثمار، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المشجعة في الحكومة الإماراتية التي بفضلها تجذب المستثمرين وتوفر بيئة استثمارية ملائمة لهم من خلال العديد من الإجراءات والتسهيلات القانونية، وقد لاقى الحدث حضوراً مميزاً من قِبل المستثمرين.

وأشار حسام الدين أتيش إلى أهمية وجودهم في الإمارات، قائلاً: “الإمارات تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم ومن أهم الوجهات الاستثمارية فهي تتمتع ببنية تحتية متقدمة وبيئة جاذبة فيها إمكانيات هائلة للاستثمار، كونها تشهد تطوراً مستمراً دون توقف مما يجعلها مكاناً مثالياً للمستثمرين الوطنيين والدوليين على حد سواء واختيارا منطقياً لمجموعة شركات أتيش يابي.

ويمكن القول أن الاستثمار في الإمارات يعد فرصة استثنائية ومغرية للباحثين عن استقرار اقتصادي من جميع أنحاء العالم لأنها تجمع البيئة الاستثمارية الممتازة والرؤية الطموحة معاً لتجعل الإمارات واحدة من أكثر الأماكن تميزاً لتنفيذ مشاريع رجال الأعمال.