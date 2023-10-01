أكثر من 50 شركة في قطاع النفط والغاز تبحث تقليص الانبعاثات

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم مباحثات لرؤساء شركات النفط والغاز لتقديم التزامات بإزالة الكربون التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات يوم الأحد في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الشهر المقبل.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول.

‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ويُنظر إلى (كوب28) على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر (كوب28) لرويترز “ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات”.

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف “نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28”.

ضم هذا التجمع رؤساء تنفيذيين لأكثر من 50 شركة من قطاع النفط والغاز، فيما يمثل جانب العرض، وصناعات الألمنيوم والصلب والأسمنت، التي تمثل جانب الطلب على الطاقة.

وجاء في بيان لمؤتمر الأطراف أن الاجتماع، الذي عقده رئيس “كوب28” سلطان الجابر وحضره المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، تناول قضايا مثل تسويق الهيدروجين وتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون والتخلص من غاز الميثان وزيادة الطاقة المتجددة.