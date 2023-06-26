شركات المحاماة العالمية تتهافت للعمل في السعودية

أفادت تقارير أن شركات المحاماة تتزاحم لعقد صفقات في المملكة العربية السعودية بعد أن نجحت الرياض في جذب صفقات لأكبر الأسماء في القطاع القانوني العالمي إلى المملكة في ظل انخفاض نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت كيركلاند وإيليس، أكبر شركة محاماة في العالم من حيث الإيرادات، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أنها تدرس خياراتها في الرياض، التي وصفتها بأنها سوق مهم للأعمال التجارية الدولية وواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ ستنضم إلى الشركات الأمريكية لاثام واتكينز وغرينبيرغ تراوريغ وسكوير باتون بوغز في التدفق إلى أكبر مصدر للنفط في العالم إلى جانب دينتونز وكليفورد تشانس ومقرها المملكة المتحدة وهربرت سميث فريهيلز، وفق تقرير حديث لصحيفة فايننشال تايمز.

وقال تقرير الصحيفة البريطانية إن ذلك يأتي بعد أن غيرت السعودية، حديثاً، قوانينها للسماح للشركات الأجنبية بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص لإنشاء مكاتب محلياً، بدلاً من الاعتماد على شراكات مع مجموعات موجودة في المملكة.

وتم تصميم اللوائح الجديدة لتعزيز القدرة التنافسية للسعودية وجذب استثمارات أجنبية أوسع؛ وهي تتطلب من الشركات تسمية شريكين يقضيان ما لا يقل عن 180 يوماً في السنة في البلاد، والالتزام بعدم تصدير أكثر من 30 بالمئة من العمل الاستشاري للمحامين العاملين في أماكن أخرى.

وتزامن إدخال قوانين الترخيص، التي تدخل حيز التنفيذ هذا الصيف، مع سلسلة من الصفقات الضخمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للسعودية، بقيمة 650 مليار دولار، بما في ذلك الاندماج المقترح لدوري ليف للغولف مع جولة بي جي إيه الأمريكية وجولة موانئ دبي العالمية في أوروبا.

وأضاف التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر بكثافة في صندوق رؤية، مجموعة التكنولوجيا اليابانية سوفت بنك، ولديه حصص كبيرة في شركات صناعة السيارات الكهربائية وتطبيقات ركوب الخيل وشركات ألعاب الفيديو ومشغلي خطوط الرحلات البحرية.

وقال كينت زيمرمان، مستشار شركات المحاماة الكبرى في مجموعة زيوغوسر، إن الشركات دائماً تبحث عن طلب دائم ومستمر وهذا ما يتوفر في السعودية بعد أن أصبحت تكاليف الاقتراض المرتفعة في أوروبا والولايات المتحدة عبئاً على عقد الصفقات العالمية.

رؤية طويلة الأجل

قال ريتشارد روزنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة غرينبرغ تراوريغ، إن انتقال شركته إلى السعودية كان جزءاً من “رؤية طويلة الأجل، للنمو وإضافة التميّز والقيمة في هذه المنطقة الديناميكية”، وأنه يعتقد أن ممثلي الشركة في البلاد هم “أشخاص طيبون ومحامون ممتازون”.

وأضاف “نلتزم بجميع القوانين المعمول بها، ونحافظ على مستوى عال من الأخلاق والنزاهة والتميز في جميع أنحاء الشركة، ونتوقع أننا سنساعد عملاءنا بشكل قانوني وأخلاقي في كل مكان”.

السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة المهنة في السعودية

تعتزم وزارة العدل السعودية إجراء تعديلات في نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية بما يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.

وأضافت الوزارة، قبل أيام، فقرة للمادة 51 تنص على أن “مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محام مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام”.

وتنص المادة 51 الحالية من نظام المحاماة على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام.

وقصرت المادة ذاتها عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام؛ على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع.