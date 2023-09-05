

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، الإثنين، مستهدفات استراتيجية التقنية المالية في المملكة.





وأوضح أن أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات المقبلة “زيادة عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة”.



وستستهم استراتيجية التقنية المالية في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة، وكذلك المساهمة في الناتج المحلي بمقدار يتجاوز الـ 13 مليار ريال بحلول 2030، وفقا للسياري.





وأعلن البنك المركزي، انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الرياض.





يأتي ذلك برعاية محافظ البنك المركزي السعودي ‘ساما’ أيمن بن محمد السياري، ويناقش المؤتمر خلال خمس جلسات رئيسة 21 محورًا اقتصاديًا وماليًا، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل تقنية.

