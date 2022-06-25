شركات تتحسب لتبعات قرار المحكمة الأمريكية العليا بمنع الإجهاض

أعلنت شركات أمريكية عن نيتها تحمل تكاليف سفر موظفاتها اللاتي تعتزمن إجراء عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا حق اجراء العملية وأصبحت ممنوعة في كل البلاد حين ستنفّذ نحو نصف الولايات قيودا جديدة أو حظر الإجهاض، بعد أن أسقطت المحكمة ما يُعرف بقرار “رو ضد وايد” الذي أقرّ قبل 50 عاما ليضمن حق الإجهاض وجعله محميا بموجب الدستور الأمريكي، وقالت المحكمة العليا يوم الجمعة إن الدستور “لا يمنح الحق في الإجهاض بل يجب تنظيم الإجهاض بحسب ما يختاره ممثلو الشعب المنتخبين”. وتستعد الشركات الأمريكية لتبعات القرار بالنسبة للمساهمين فيها والمستهلكين، فيما تخشى طائفة من الشركات الطبية الناشئة من تبعات القرار على نهج عملها.

وتشمل قائمة الشركات التي تعهدت بذلك كل من ديزني ونتفليكس وكومكاست ودسكفري وورنر بروذر وسوني وميتا والعديد من شركات الإعلام والترفيه الكبرى الأخرى.

يأتي في أعقاب الحكم الذي صدر من المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء السماح للنساء بالإجهاض ، وتواصلت ديزني مع الموظفين يوم الجمعة للتأكيد على أنها تدرك “تأثير” قرار المحكمة العليا وأنها ستظل ملتزمة بتوفير حرية الوصول إلى رعاية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع موظفي ديزني وعائلاتهم ، والتي تشمل تنظيم الأسرة والرعاية الإنجابية، “بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه” بحسب مصدر من الشركة.

وأشار المصدر أنه بالنسبة لموظفي ديزني غير القادرين على الوصول إلى خدمة طبية، بما في ذلك عمليات الإجهاض ، في مكان واحد ، فإنهم يتمتعون بميزة السفر التي تتيح “تغطية ميسورة التكلفة لتلقي مستويات مماثلة من الرعاية في مكان آخر”. تقع والت ديزني وورلد ، وهي واحدة من المتنزهات الرئيسية للشركة في أورلاندو. ولاية فلوريدا. لقد تحرك حاكم الولاية رون ديسانتيس بالفعل لتطبيق قيود الإجهاض التي تحد من الوصول إلى الإجراء.

صحيفة نيويورك تايمز لفتت إلى أهمية الاستجابة الصحيحة من قبل الشركات للقرار ، فهناك قضايا ملحة تتطلب إجابات سريعة ، بدءًا من: ماذا سيعني ذلك لتغطية الرعاية الصحية للموظفين، ونقلت عن توم بيكر ، خبير قانون التأمين في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا قوله: “من المؤكد أن هناك فرقًا من المحامين تحاول الآن اكتشاف ذلك “.

وتظهر هذه القضايا الشائكة أمام الشركات خاصة وأن مواقفها واستجابتها قد تعرضها لأضرار كبيرة، ومثلا يهدد المسؤولون المحليون في الولايات التي تقيد الإجهاض أصلا، بمعاقبة الشركات التي تساعد الموظفين على الوصول إلى أمكان إجراء عمليات الإجهاض في مكان آخر ؛ كما يطالب النشطاء المؤيدون لحقوق الإجهاض الشركات بقطع تبرعاتها الانتخابية للمسؤولين الذين يعارضون الإجهاض. إلى جانب ذلك هناك العديد من الشركات التي تنتقل

إلى الولايات ذات الضرائب المنخفضة ، والعديد من تلك الولايات نفسها تستعد الآن لسن قوانين شبه كاملة لحظر الإجهاض.

وتلفت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي ، انتقلت شركة تسلا من منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى أوستن ، تكساس و في الأسبوع الماضي فقط ، قالت شركة سيتادل Citadel أنها ستنتقل من شيكاغو إلى ميامي.

هذه قواعد اللعبة الحالية للشركات الأمريكية والتي تتواصل منذ عقود لتخفيف الضرائب، أي البحث عن منطقة ليبرالية في ولاية حمراء – أوستن في تكساس ، وناشفيل في تينيسي – للانتقال إليها من أجل ضرائب منخفضة وقوة عاملة بتكلفة أقل.