شرطة دبي والنابودة للسيارات تدشنان أودي RS e-tron GT الكهربائية

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابودة للسيارات، سيارة “أودي RS e-tron GT الكهربائية”، خلال أول يوم من انطلاق معرض سوق السفر العربي 2023، والذي تستعرض فيه شرطة دبي عبر منصتها في مركز دبي التجاري العالمي، 12 خدمة ومهمة تقدمها للسياح والزوار، لإثراء تجربتهم السياحية في الإمارة.

وشهد تدشين السيارة الكهربائية، اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وجمعة النابودة، المدير المساعد وعضو مجلس الإدارة لـمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والعميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، ورنا قيامه، مديرة التسويق في شركة النابودة للسيارات، وغوراف مودغيل، مدير المبيعات الوطنية في الشركة.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي، وبتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على رفد أسطول الدوريات الأمنية السياحية بأحدث طرز الدوريات الفارهة، والتي تعزز من التواجد الأمني للشرطة السياحية، وتكون حلقة الوصل بين الشرطة والسياح والزوار، وأفراد الجمهور عامة، مؤكداً أن دورية “أودي RS e-tron GT الكهربائية”، تدعم التوجه الحكومي والعالمي نحو تعزيز أطر الاستدامة في كافة مناحي الحياة اليومية، لتستمر إمارة دبي بإبهار العالم وإبراز وجهها الحضاري.

وقال جمعة النابودة، المدير المساعد وعضو مجلس الإدارة لـ”مجموعة شركات خليفة جمعة النابودةمن جهته: “تفخر أودي – النابودة للسيارات كشركة ملتزمة بالابتكار المُستدام، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بتقديم سيارة Audi RS e-tron GT الكهربائية بالكامل لضمها إلى أسطول مركباتها الفاخر، إلى جانب Audi R8. إن هذا النوع من السيارات يمثل أحدث التقنيات المتطورة وتتمتع بأداء عالٍ للغاية، ومن هذا المنطلق، نحن واثقون من أنها سوف تؤدي عملاً قوياً في مدينة دبي النابضة بالحيوية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التطور، ونتطلع إلى الاستمرار في دفع عجلة التقدم والاستدامة جنباً إلى جنب مع شرطة دبي”.

وأما ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لـ”شركة النابودة للسيارات” فقد أكد بدوره: “يسعدنا في شركة النابودة للسيارات أن نواصل شراكتنا الطويلة الأمد مع أودي وشرطة دبي، حيث نشهد إضافة سيارة Audi RS e-tron GT الكهربائية بالكامل إلى أسطول مركبات شرطة دبي السياحية، إلى جانب Audi R8. إن انضمام Audi RS e-tron GT إلى هذا الأسطول، يشكل شهادة على التزامنا بالاستدامة والابتكار والتقدم، ونحن فخورون بتقديم سيارة تتماشى مع رؤية دبي 2030”.

ثاني سيارة كهربائية

بدوره، أوضح العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن تدشين سيارة “أوديRS e-tron GT ” الكهربائية، تعد ثاني سيارة كهربائية بالكامل صديقة للبيئة. مؤكداً أن أسطول الدوريات الأمنية السياحية الفارهة في شرطة دبي، تعزز التواجد الأمني للشرطة خاصة في المناطق السياحية، وفي أوقات الفعاليات والمبادرات المجتمعية، وتلعب دوراً مهما في تقديم الخدمات للسياح وعموم الجمهور، بالإجابة عن استفساراتهم ومدهم بالمعلومات، وتكريس شعورهم بالأمن طوال فترة إقامتهم في دبي.

ميزات

تتميز سيارة “أودي RS e-tron GT ” الكهربائية ببطارية ليثيوم أيون بقوة 800 فولت المدمجة في الهيكل السفلي المسطح، وتقدم أداء عالي للغاية، سواء عند الشحن أو أثناء القيادة، وبالتعاون مع نظام استرداد الطاقة، فهي توفر مدى يصل إلى 472 كم، وفقاً لاختيار المركبات الخفيفة المنسق عالميا، وتبلغ سرعتها 3,3 كم / الساعة، في حين تبلغ مدة شحن البطارية من 5% إلى 80%، 22.5 دقيقة.

تعد حزمة تصميم RS ميزة يمكن أن تضيف لمسات جذابة إلى داخل السيارة. تحقق النسخة الحمراء من الحزمة ذلك من خلال خياطة متباينة باللون الأحمر المميز، مما يخلق تأثيرا جريئا وجذابا للانتباه. بالإضافة إلى ذلك، تهدف النسخة الرمادية من حزمة تصميم RS إلى التأكيد على الأناقة الواضحة والتصميم التدريجي للمقصورة الداخلية للسيارة. ويتحقق ذلك من خلال مزيج من مواد داخلية عالية الجودة وخياطة متباينة باللون الرمادي الفولاذي، مما يخلق مظهرا عصريا ومتطورا. بشكل عام، يمكن أن يضيف كلا الإصدارين من حزمة تصميم RS لمسات فريدة وجذابة إلى داخل السيارة.