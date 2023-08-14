سامر باطر by سامر باطر

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شرطة دبي: حجز قرابة 13 ألف سيارة ودراجة نارية خلال النصف الأول لمخالفات مرورية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في الإدارة العامة للمرور عن حجز 4172 سيارة ودراجة نارية خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة مخالفتها لقوانين السير والمرور، وإجراء سائقيها تعديلات عليها ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً عليها وعلى مستخدمي الطريق.

كما وحجزت شرطة دبي 8786 دراجة هوائية وكهربائية خلال 6 أشهر من العام الجاري، نظراً لعدم التزام قائديها بالمتطلبات الفنية الواجب توافرها بالدراجة، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، والهادف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات.

جاء ذلك خلال ترؤس الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الثاني من العام الجاري، بحضور سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعميد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من الضباط.

وأكد الفريق المري، على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، منوهاً في الوقت ذاته بجهود فريق الإدارة العامة للمرور في التوعية بشأن إجراءات السلامة، والالتزام بالقوانين المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واطلع الفريق عبدالله على نتائج مؤشرات مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور، ومنها مؤشرات “الحملات التوعوية” و”الحوادث المرورية البليغة والخطرة”، وأنواع الحوادث ومسبباتها، وأكثر أنواع المخالفات ارتكاباً.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...