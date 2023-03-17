رمضان، شرطة دبي تطلق حملة لمواجهة التسول

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها، حملتها السنوية “كافح التسول” تحت شعار “التسول مفهوم خاطئ للتراحم”، الهادفة إلى مكافحة التسول وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، وتوجيه أفراد المجتمع إلى القنوات الرسمية والموثوقة للتبرع وفعل الخير، مكثفة جهودها خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُسارع فيه الناس لمساعدة المحتاجين والمعوزين.

جاء إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحفي، عقدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في مقر القيادة العامة الرئيسي، بحضور العميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد سعيد سهيل العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد الدكتور سعيد عبد الله القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات الجنائية، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، والعقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبحضور عدد من الإعلاميين.

وقال العميد سعيد العيالي، “إن حملة ” كافح التسول” لا تتعارض مع القيم النبيلة التي يحض عليها ديننا الإسلامي الحنيف ومجتمع الإمارات الذي جبل أهله على فعل الخير، لكننا نوجه بمنح التبرعات والمساعدات إلى القنوات الرسمية الموثوقة، ممثلة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية وقنواتها الرسمية”.

القانون الاتحادي رقم (9)

أوضح العميد سعيد القمزي أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، كما أنها ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وتتم إحالتهم للقضاء، داعياً أفراد المجتمع للمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية للحدّ من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه للتبرع بأموال الصدقات إلى الهيئات والجمعيات الخيرية المعتمدة بالدولة.

قنوات الإبلاغ

من جانبه، أكد العقيد علي سالم الشامسي، أن الحملات السنوية لمكافحة التسول، تحقق نتائج إيجابية عاماً تلو الآخر، نتيجة زيادة وعي أفراد المجتمع بمخاطر التعاطي مع المتسولين، وضرورة الإبلاغ عنهم عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي، ممثلة بمركز الاتصال (901)، وخدمة (عين الشرطة) على تطبيق شرطة دبي الذكي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن التسول الإلكتروني.

وأشار إلى أن الحملة ضبطت خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي 2022، 604 متسولين، بواقع 382 متسولاً، و222 من الباعة المتجولين، مشيراً أيضاً إلى أن قنوات الإبلاغ عنهم، ممثلة بالرقم (901) و (عين الشرطة) تلقت 2235 بلاغاً خلال العام الماضي، بواقع 1956 بلاغاً عبر مركز الاتصال (901)، و279 بلاغاً عبر خدمة (عين الشرطة).

شريك أساسي

وبدوره، قال العميد مروان جلفار، إن دولة الإمارات من الدول الرائدة والسباقة لفعل الخير ومساعدة المحتاجين والمعوزين في شتى دول العالم ناهيك عمن يقيم على أرضها، وأن الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير لا يتوانون عن مساعدة المحتاجين من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبإمكان أي شخص اللجوء إلى تلك الجمعيات للحصول على المساعدات إذا ثبت فعلياً احتياجه لها، أما أن يقوم الأفراد بالتسول في الأماكن العامة والشوارع فهو أمر مرفوض تماماً ويعاقب عليه القانون.

وأكد السيد عبدالله آل علي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي تكثف حملاتها التوعوية خلال شهر رمضان الكريم، بالقنوات الرسمية والموثوقة للتبرع، ويمكن لأفراد الجمهور توجيه المتسولين إليها طلبا للمساعدة، هذا إلى جانب التوعية بالقنوات الرسمية التي تمكنفاعلي الخير من التبرع والحصول على الأجر، عبر صناديق التبرع والقنوات الالكترونية كالتطبيق الذكي والمواقع الالكترونية والرسائل النصية.