شرطة دبي تضبط سائقي مركبات استعرضوا بتهور أثناء سقوط الأمطار

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من ضبط عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الشارع العام، مُعرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، أثناء سقوط الأمطار.

وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إن الفرق المرورية، رصدت تداول مقاطع لفيديوهات على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، في عدد من شوارع دبي، وذلك أثناء سقوط الأمطار، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.

وحذر بن سويدان من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الخطرة ومنها الاستعراض أو “التفحيط”.

وأشار بن سويدان، إلى أنه ورغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية أثناء سقوط الأمطار إلا هناك قلة وعي لدى فئة من السائقين الذين قاموا بأعمال الاستعراض والفوضى، لافتاً إلى أن سائقي المركبات المحجوزة ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلا عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً.

وقال إن الإدارة العامة للمرور استعدت من خلال تكثيف الدوريات المرورية للحد من تلك التصرفات السلبية من قبل فئة من السائقين، وضبط أمن الطريق بفاعلية عالية، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط وحجز المركبات المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفاً أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتاً إلى أنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها.

ودعا بن سويدان، السائقين أصحاب هواة الاستعراض والسباقات إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لممارسة هذه الاستعراضات، والمجهزة بإجراءات الأمن والسلامة، مع الالتزام بقواعد السير والمرور، لتحقيق السلامة في الطريق. كما ناشد أولياء الأمور إلى تقديم النصح والإرشاد لأبنائهم ومتابعة سلوكياتهم على الطريق. مطالباً إياهم بأن يكونوا أكثر صرامة وحرصاً على أبنائهم الذين يقومون بعمليات الاستعراض والسباقات حتى لا يتعرضوا إلى حوادث تفقدهم حياتهم.