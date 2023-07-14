شرطة دبي ترد 2.1 مليون مكالمة في غضون 10 ثوان

تلقى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي 2 مليوناً 189 ألفاً و646 مكالمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 2 مليوناً و143 ألفاً و796 مكالمة، أي ما يعادل 97.91% من المكالمات.

وللمقارنة، فقد تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الماضي 1 مليون و780 ألفاً و562 مكالمة ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 1 مليون و776 ألفاً و387 مكالمة أي ما يعادل 99.8% من حجم المكالمات.

وقد ترأس الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً لتقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

كما اطلع الفريق عبد الله خليفة المري على إحصائيات متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة جداً في الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ دقيقتين و53 ثانية.