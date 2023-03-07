شرطة دبي تدشن الطراز الأحدث من أسطول غياث

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة W Motors، الشركة المصنعة للسيارات والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الطراز الأحدث من أسطول (غياث) ، إصدار (غياث سوات)، وذلك خلال القمة الشرطية العالمية، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2023.

تعزيز الأسطول

هذا وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشراكة والتعاون البناء مع شركة W Motors، والتي أثمرت عن ابتكار دورية غياث الذكية، واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم.

وأكد معالي الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي حريصة على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم، عبر تزويد منظومة عملها بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تساهم في تعزيز سلامة أفراد المجتمع وأمنهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع W Motors أسهمت في تعزيز أسطول القوة بدوريات غياث الذكية، المجهزة بأحدث التقنيات، والمصممة لتحقيق الأداء الأمني الأمثل في عملياتها الشرطية والأمنية.

سرعة ودقة

ومن جهته، صرح سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي: “سُعداء بانضمام دورية غياث بنسختها الجديدة “سوات” إلى أسطول شرطة دبي، والتي ستعزز بانضمامها من قدرات الاستجابة التكتيكية لدوريات شرطة دبي الأمنية، حيث تولي القوة اهتماماً كبيراً بتوفير الأدوات المناسبة، بما في ذلك المركبات المتطورة، وتجهيز كوادرها بأحدث التقنيات للتعامل بكفاءة مع أي حدث أمني بسرعة ودقة أكبر”.

حلول معززة

وفي هذا السياق، قال مؤسس شركة W Motors ورئيسها التنفيذي، رالف دباس: “يُؤكّد النموذج الثاني من GHIATH، الذي وبكل فخر تم تصميمه وتطويره وتصنيعه في مركز واحة دبي للسيليكون الخاص بنا، والذي ينساب من خط الإنتاج بعد مرور عامٍ واحدٍ فحسب من إطلاق سيارة GHIATH Smart Patrol، من جديد التزامنا بتسريع مستقبل السيارات الأمنية عالية الأداء والمواصفات، وذلك بالشراكة مع شرطة دبي. وتُمثّل الإضافة الأخيرة على مجموعة GHIATH بداية برنامج توسيع، سيشهد على إضافة المزيد من التكنولوجيا المتطورة والنماذج الذكية من حيث الحلول المُعزّزة”.

تلبية أعلى المعايير

وتتبع سيارة (غياث سوات) ذات الاستجابة التكتيكية إصدار السيارة الأمنية الأكثر تطوراً في العالم، وهي سيارة GHIATH Smart Patrol، التي تم إطلاقها بشكلٍ رسمي خلال مؤتمر القمة الذي أُقيم العام الماضي.

هذا وتلبي سيارة (غياث سوات) المُصممة لغرضٍ خاص، أعلى معايير القطاع من حيث الاستجابة التكتيكية، إذ تم تصميمها، هندستها، تطويرها وتصنيعها من قبل شركة W Motors استجابةً لمتطلبات فريق عمليات SWAT الصارمة. ويتم دعم تصميم السيارة القوي بشكلٍ متين من خلال نظام التعليق المُخصص والمُطوّر ذي الأداء العالي، لزيادة الحمولة بالإضافة إلى القدرة للتعامل بسهولة مع البيئات متعددة التضاريس. ويتم استكمال هذه السيارة بمجموعة كبيرة من القدرات التكنولوجية الداخلية من الجيل القادم، التي صُمّمت بهدف دعم سلامة المهمة وأمنها ونجاحها.

ميزات سوات

تشمل الميزات الخارجية الرئيسية الخاصة بسيارة (غياث سوات)، قضيب دفع أمامي مدعوم، وخطوات جانبية وخلفية تكتيكية وأنظمة تخزين الأسلحة والذخائر ومخزن مخصص لمعدات الشرطة ونظام دخان لتشتيت الحشود. بالإضافة إلى نظامين إضاءة LED يعملان بالأشعة تحت الحمراء من الدرجة العسكرية من أجل قيادة ومراقبة الرؤية الليلية، وضوء تعقب خفي يعمل بالأشعة تحت الحمراء وكبسولتين جانبيتين مثبتتين في الخلف، مدعومتان بضوء LED عالي الكثافة، وتسع كاميرات مراقبة تتميز بإمكانيات التعرف على لوحة الأرقام.

ولا يقل الجزء الداخلي إثارةً، إذ أنه يتمتّع بتقنية التعرف على الوجه وكاميرات المراقبة التي تعمل حسب سلوك السائق ونظام نشر تعقب “الجي بي أس” وميزة الاتصال الفورية بمركز التحكم، بالإضافة إلى جهازين أندرويد خلفيان مثبتان بالمقعد وقابلان للإزالة ويتسمان بالمواصفات العسكرية، وأربعة قواعد شحن مُخصصة لكاميرات الجسم الخاصة بعناصر الشرطة.

هذا وسيتم اكتمال مصنع W Motors بشكلٍ نهائي في الربع الثاني من عام 2023، وسيتميز بخط تجميع مكرس لسيارة GHIATH، إذ من المقرر إنتاج حوالي 1,000 سيارة سنوياً. ويلي هذا الأمر إطلاق تمهيدي لنماذج إضافية من سيارة GHIATH، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، بالشراكة مع شرطة دبي كجزء من خطتها لتوسيع نطاق أسطولها.

ويُعد مصنع W Motors إنتاج السيارات الحديث، الواقع في واحة دبي للسيليكون، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيصبح مركز الإنتاج لمجموعة الشركة المتنامية من حيث سيارات الجيل القادم، بما في ذلك سلسلة محدودة من السيارات الخارقة والكهربائية ونماذج ذاتية القيادة، بالإضافة إلى سيارات من قسم المشاريع الخاصة.