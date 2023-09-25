فادي طنّوس by فادي طنّوس

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شرطة دبي: احباط أكبر عملية لتهريب عقار الكبتاغون على مستوى العالم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
شرطة دبي

عرضت شرطة دبي عبر صفحتها على منصة “إكس” تويتر سابقاً” مقطع فيديو وثائقي عن تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب عقار الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز الـ3 مليارات درهم.

وقالت شرطة دبي في المقطع: “على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة”.

وقال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: “سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات”.

في حين أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن “أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا”.

ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات في المقطع: “شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور”.

ومضى المقطع ليقول: “عصابة إتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية (ستورم)”.

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