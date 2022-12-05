شرطة دبي تتوعد مرتكبي الهجمات الإليكترونية بعقوبات ثقيلة وغرامات تتجاوز 400 ألف دولار

أصدرت شرطة دبي تحذيراً شديد اللهجة للقراصنة الإليكترونيين، الذين يتطلعون لشن هجمات إليكترنية على مواقع حكومية.

ويواجه القراصنة الإليكترونيون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامات تصل إلى 1.5 مليون درهم (ما يعادل 409 آلاف دولار).

وقالت شرطة دبي في مقطع فيديو تم نشره على تويتر:

الوصول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة مجرم وفقًا للمادة الثالثة من المرسوم الاتحادي الإماراتي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

The UAE Federal Decree Law No. 34 of 2021 on combating Rumours and Cybercrime #Legal_Knowledge pic.twitter.com/nxjxfBE5ls — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 2, 2022

تحذير شرطة دبي

وحذرت شرطة دبي من:

إحداث أي ضرر أو إتلاف أو تعطيل لوسائل تقنية المعلومات المملوكة للدولة

أو إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات سرية.

وأضافت أن عقوبة من يشنون هجمات إليكترونية على مواقع تابعة للحكومة لن تقل عن خمس سنوات،

في حين ستتراوح الغرامة بين 250 ألف درهم إماراتي (68 ألف دولار أمريكي) و 1.5 مليون درهم إماراتي (409 ألف دولار أمريكي).

وكان المنتدى العالمي للأمن السيبراني، الذي أقيم في الرياض، قد خلص إلى أن الجرائم الإلكترونية ستكبد الاقتصاد العالمي 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025.