شرطة الأخلاق: تاريخ بوليس الآداب في بعض دول الشرق الأوسط

عندما سُئل المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، عن “دورية الإرشاد” في مؤتمر صحفي مؤخرا، أجاب قائلا: “تم تعليق عمل شرطة الأخلاق من قِبل من أنشأها”.

وجاء ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل هذه الشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي لعدم تغطيتها شعرها، وتحدثت تقارير عن تعرضها للضرب بعصا مما أدى لإصابتها بنوبة قلبية ووفاتها.

أسماء مختلفة

وتعمل شرطة الأخلاق عادة على فرض أحكام الشريعة وتقاليد المجتمع، وتواجدت في بعض الدول في المنطقة بأسماء مختلفة.

تاريخ

يقول التاريخ إن هذا النوع من العمل الشرطي يضرب بجذوره في المنطقة، وفي مصر وإيران، تم إلغاء شرطة الأخلاق رسميا في القرن التاسع عشر. وقد أعادت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 إحياءها وأصبحت دورية الإرشاد قوة قائمة بذاتها في عام 2005.

أما في السعودية فقد تأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 1940، وقد تقلص دورها بشدة منذ عام 2016 ولم يعد لها تأثير يذكر اليوم.

شرطة مكافحة جرائم الآداب

ارتبط ظهور هذا النوع من الشرطة في مصر بالتعامل مع البغاء، وهو التعامل الذي مر بمحطات تاريخية تراوحت بين التنظيم والمكافحة:

تم أول تسجيل للبغايا في مصر في القرن السابع حيث جرى التسجيل في مقر الصوباشي أو رئيس الشرطة

كان البغاء يمارس خفية في مصر، ثم ظهر علانية مع الحملة الفرنسية عام 1798

أبقى محمد علي ضريبة البغاء بعض الوقت ثم ألغاها عام 1837

صدرت لائحة التفتيش على دور البغاء عام 1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل لدى الشرطة وإلا عوقبن

بدأ إلغاء هذا النشاط تدريجيا، فأُنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937، وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة

في 30 مايو/آيار من عام 1940 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية

تم إلغاء لائحة التفتيش على دور البغاء وإغلاقها في عام 1949

في عام 1951 صدر القانون الخاص بمكافحة الدعارة والمعمول به حتى الآن

في عام 1972 تم إنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب على أن تتبع مصلحة الأمن العام

في عام 1979 أُعيد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة لتنفصل عن مصلحة الأمن العام باعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية

في عام 1994 تم رفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية تضطلع بالحفاظ على الآداب العامة (لم يعد عملها مقتصرا على البغاء فقط، بل امتد ليشمل أمورا أخرى مثل الميول الجنسية المثلية، والملابس “غير اللائقة” في مكان عام، والممارسات “غير اللائقة كالتقبيل مثلا” في مكان عام، وغيرها)

وثائق

تم العثور في دار المحفوظات على وثائق عمرها 132 عاما تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر، وقد نشرت العديد منها في مواقع على الانترنت.

الأماكن والأسماء والجنسيات

احتوت تلك الوثائق على معلومات وفيرة عن الفترة التي كان فيها البغاء مقننا في مصر:

كانت هناك أماكن معروفة بهذا النشاط مثل كلوت بك ووش البركة ودرب طياب ودرب مصطفى والجنينة والخبيزة والحوض المرصود وغيرها

كانت أسماء البغي لافتة للنظر مثل حسنة الطرابية وفريدة الانجليزية وزينب الفطاطرية وزينب الصرة وبهية الزايطة وسيدة فلة وفاطمة حسن طرطور وعيشة محمد النجس ونبيهة كتكوتة

بعض الأسماء تدل على جنسيات غير مصرية شاهور شان وجلندار الصايت وانجلكة خرستو

انقسمت البغايا إلى قسمين “عايقة” و”مقطورة” والعايقة هي القوادة، والمقطورة هي التي تمارس النشاط

أمام اسم كل من بنات الهوى كان يكتب سنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها وغيرها

أسباب المشكلة

أجمعت الدراسات التي تناولت هذا الملف على أن الفقر كان عاملا رئيسيا في دفع العديد من الفتيات لهذه الممارسة، فقد نسبت دراسة لإحداهن القول بأنها لم تجد من يعيلها، وهي غير متعلمة وليس لديها عمل آخر. كما قالت أخرى: “زوجني أهلي قهرا برجل يكبرني بكثير كنت في الخامسة عشر من عمري وكان في الأربعين، وبعد فترة قصيرة تم طلاقي، وأنا والدتي متوفاة ووالدي متزوج بأخرى”.