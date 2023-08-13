شرطة أبوظبي تحذر من النصابين ووظائف وهمية

حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، من مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية، وتتصيد الجمهور، وتقدم لهم خدمات وإغراءات وهمية.

ونبّهت من مواقع الإنترنت المزيفة التي تحمل أسماء مطاعم ومحال مشهورة، وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور، مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.

ودعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني، مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية؛ حيث يُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية، فُتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.

كما حذرت الباحثين عن عمل من التوظيف الوهمي، ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حالياً باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم؛ وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، وتطلب دفع مبالغ مالية رسوماً لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب الشخصي أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور وأن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا هذه المعلومات من أي شخص بتاتاً.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة الاحتيال التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية، ووقاية المجتمع من مخاطرها، وطالبت بتفعيل برامج الحماية، لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية، تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.