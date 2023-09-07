شرطة أبوظبي.. القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلو جرام كوكايين

ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخصين لاتيني وعربي بحوزتهما 5 كيلوجرام من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار بها في الدولة مما سبب ضربة موجعة لعصابة دولية نشطة تستهدف دول الشرق الأوسط في الاتجار والترويج بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكشف العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العملية تكللت بالنجاح من خلال الرصد الاستباقي والمعلومات المؤكدة وبعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم الأول اللاتيني وبمعاونة شريكه العربي وضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على مكافحة آفة المخدرات، ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، مشيراً إلى تحقيق نجاحات متميزة في ضرب مخططات متاجري المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب.