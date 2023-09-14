الإمارات: شراكة لربط التجار بـ 1.4 مليار عميل عالمي

أعلنت “نتورك إنترناشيونال” عن إبرام شراكة مع “علي باي+” بهدف تمكين ما يزيد عن 50 ألف تاجر من شركاء “نتورك” في دولة الإمارات، من قبول العديد من المحافظ الإلكترونية البارزة من جميع أنحاء العالم على منصاتها الشاملة لنقاط البيع.

وسيتيح هذا التعاون لشبكة شركاء “نتورك إنترناشيونال” القوية من التجار في الإمارات عبر قطاعات السفر والتجزئة والضيافة والسياحة والأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات، الوصول إلى شركاء “علي باي+” من المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك “علي باي+” (الأراضي الصينية)، و”إم باي” “MPay” (منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين)، و”جي كاش” “GCash” (الفلبين)، و”كاكاو باي” “Kakao Pay” (كوريا الجنوبية)، و”ترو موني” “TrueMoney” (تايلاند)، و”تينابا” “Tinaba” (إيطاليا) وغيرها من المحافظ الإلكترونية الأخرى، بما يربطهم بأكثر من 1.4 مليار عميل حول العالم.

وتوفر “علي باي+”، التي طورتها مجموعة “آنت”، حلول الدفع والتسويق العابرة للحدود عبر الهاتف المتحرك والتي تمكن التجار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خدمة المستهلكين العالميين بصورة أفضل.

أهمية الشراكة

تسهل هذه الشراكة على المستهلكين من جميع أنحاء العالم إجراء المدفوعات في دولة الإمارات باستخدام محافظهم الإلكترونية المفضلة.

تعزز هذه الشراكة من قدرة التجار على الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع في دولة الإمارات.

تدعم هذه الشراكة التحول الرقمي في قطاعي السياحة والتجزئة في دولة الإمارات.

ووفقاً لتقرير جديد صدر مؤخراً¹، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 15% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ما يجعل المنطقة واحدة من أسرع الوجهات انتعاشاً للسياح في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لدبي باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً فقد شهدت زيادة في عدد الزوار الدوليين بنسبة 20% في النصف الأول من العام مسجلة رقماً قياسياً بلغ 8.55 مليون زائر.