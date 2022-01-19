شراكة بين فورمولا إي وموبايلي عبر سباق الدرعية إي بري 2022 لدعم الاستدامة في قطاع الرياضة

أعلنت فورمولا إي واتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم عن شراكتهما الجديدة لسباقات الدرعية إي بري ضمن بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية، والتي تنطلق النسخة الثامنة منها خلال سباق عطلة نهاية الأسبوع المزدوج الذي سيُقام يوميّ 28 و29 يناير، وتأتي الشراكة دعماً للاستدامة في قطاع الرياضة.

وتعكس الشراكة التزام “موبايلي” بدعم وتشجيع الاستدامة كجزء من استراتيجية الشركة الأوسع لبناء مجتمع واعٍ بيئياً في كافة جوانب الحياة. ويعتبر سباق الدرعية إي بري أفضل مثال على إمكانية التزام قطاع الرياضة بمعايير الاستدامة وفي الوقت ذاته تقديم التجارب الفريدة.

وسيتمكن عشاق فورمولا إي في المملكة العربية السعودية متابعة محتوى فورمولا إي الأصلي عبر الهاتف المحمول طوال الموسم عبر شبكة موبايلي السريعة والآمنة، مما سيعزز فرص التفاعل مع مجتمع رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم. وبالإضافةً إلى ذلك، ستقوم “موبايلي” بإشراك الجماهير خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال الألعاب الإلكترونية والتذاكر الترويجية عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، وذلك لتعزيز تفاعلهم وتحسين تجربتهم خلال الحدث.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “نسعد ونرحّب بموبايلي كشريك جديد لسباق فورمولا إي الدرعية 2022، والذي يعتبر من أهم الأحداث الرياضية العالمية في المملكة. هذه الشراكة تتماشى مع رؤيتنا المستقبلية لرياضة السيارات مع شريك مُلتزم بدفع عجلة التطور التقني، وتعتبر رياضة الفورمولا إي رائدة في الابتكار وستكون هذه الشراكة مثالية بتواجد ودعم موبايلي للسباق المرتقب”.

وتعليقاً على الشراكة، قال مهند قاضي، نائب رئيس أول للعلامة التجارية والتواصل المؤسسي لدى موبايلي: “يسعدنا أن نتعاون مع الموسم الثامن لبطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية في مدينة الدرعية التاريخية، لتقديم أحد أكبر الفعاليات الرياضية العالمية الملتزمة بالاستدامة، والتي تعتبر أحد المبادئ الجوهرية في كل ما نقوم به في موبايلي. نحن نسعى جاهدين للمساهمة في بناء مجتمع يُدرك أهمية البيئة ويضمن اتباع مبادئ الاستدامة في كافة جوانب الحياة”.

وأضاف: “جاء سباق الدرعية إي بري منذ انطلاقه لأول مرة ليحدث تغيير لقواعد السباق في المملكة العربية السعودية عبر تقديم تجربة رياضة السيارات بطريقة مشوقة وفريدة. ويجعل تركيز فورمولا إي على الاستدامة والتنوع في مصادر الطاقة من السباق فعالية تتناسب تماماً مع التزام شركة موبايلي بدعم وتمكين تحقيق رؤية المملكة 2030 والتزامها بالوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2060، مع توفير جودة اتصال غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية”.

وستستضيف حلبة الدرعية، والتي تقع وسط المناطق التاريخية المحيطة بالدرعية في موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، الجولات الافتتاحية للموسم الثامن من بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية عبر السباقات الليلية الوحيدة ضمن تقويم البطولة الذي يشمل 16 سباقاً، والتي ستكون مضاءة بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.

وتعد “فورمولا إي” منصة تهدف لإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع ودعم رؤية المملكة 2030، حيث دخل سباق الدرعية إي بري 2018 التاريخ كأول حدث دولي لرياضة السيارات يُقام في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها البطولة العالمية الوحيدة لرياضة السيارات الكهربائية بالكامل، وتعمل فورمولا إي على تعزيز التنقل الكهربائي وتوفير حلول الطاقة المتجددة للمساهمة في الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغيّر المناخ.

ومن جانبه قال كارلو بوتاجي، مؤسس CBX، الجهة المروجة لسباق الدرعية إي بري: “يسرنا أن نرحب بانضمام موبايلي إلى الشركاء الأساسيين الداعمين لسباقنا ونشعر بالحماس ونتطلع إلى العمل معاً. وتجلب فرصة التعاون مع شريك مهم مثل موبايلي فرصاً قوية لتوفير تجربة فورمولا إي المتميزة والمحتوى الفريد على مدار العام الذي ستوفره للجماهير السعودية بشكل مباشر، إضافةً إلى توفير الحضور المهم والقيِّم عند استضافتنا للحدث كل عام”.

وقال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي: “نتطلع إلى الترحيب بشركة موبايلي كشريك في سباق الدرعية إي بري، والتي ستسهم في استقطاب المشجعين في المملكة العربية السعودية إلى البطولة أكثر من أي وقت مضى عبر تزويدهم بالمحتوى الأصلي والطرق الجديدة للتفاعل مع انطلاق موسم السباق الذي يشمل 16 سباق في جميع أنحاء العالم. ونتشوق إلى العودة إلى المملكة العربية السعودية في غضون أسابيع قليلة والعمل مع شريكنا الجديد والملتزم بمواصلة تنمية قاعدة جماهير الفورمولا إي”.

تتوفر تذاكر سباق الدرعية إي بري الآن عبر www.diriyah-eprix.com. للمزيد من المعلومات حول شركة موبايلي، يمكنكم زيارة: www.mobily.com.sa