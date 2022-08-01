شراكة بين “تي بي ڤي تكنولوجي” و”سارية” للتوسع في السعودية

أعلنت شركة “تي بي ڤي تكنولوجي – الخليج ” عن شراكتها الجديدة مع “سارية المحدودة” الموزع للتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والتي ستقوم بأعمال التوزيع لمنتجات العلامتين التجاريتين في المملكة.

وتنص الشراكة على قيام شركة “سارية” بتوسيع نطاق الأعمال لشركة “تي بي ڤي تكنولوجي” في المملكة من خلال توزيع مجموعة واسعة لأجهزة شاشات الألعاب الاحترافية من “فيليبس” و”إيه أو سي” ، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الميزات التي تناسب أي مستخدم. وتتمتع الشاشات أيضاً بأعلى المواصفات التي تجعلها جزءاً أساسياً من أي إعداد ألعاب سواء للمستخدمين الهواة أو المحترفين.

وقال هشام طلبة، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة “تي بي ڤي تكنولوجي – الخليج”، “تعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا، وتضمن شراكتنا الجديدة مع شركة سارية وصول منتجات مجموعة شاشات إيه أو سي و فيليبس المختلفة، بشكل أكبر إلى كل عميل في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى رحلة ناجحة ومستمرة مع شريكنا الجديد”.

بدوره، قال الدكتور أمجد فتحي العمر، المدير العام لشركة “سارية” “بفضل شراكتنا مع تي بي ڤي تكنولوجي، سنقدم أفضل الشاشات للسوق ولجميع عملائنا السعوديين. نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة ونرى أنه مع التعاون المستمر سنحقق مستوى جديداً من النجاح لكلا الطرفين”.