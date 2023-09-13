شراب سعال يقتل الأطفال.. أكبر شركة أدوية هندية في ورطة

فصل جديد في المحاكم تعيشه أكبر شركة أدوية هندية، تورطت في صناعة شراب سعال تسبب في مقتل عدد من الأطفال.

القصة تعود إلى ديسمبر 2019، ونشرتها رويترز، حيث كان عرفان، البالغ من العمر شهرين، يسعل ومصاب بالحمى، وغادر والده منزلهم المكون من غرفة واحدة في جبال الهيمالايا وسافر 10 كيلومترات (6 أميال) إلى أقرب صيدلية، حيث اشترى زجاجة دواء COLDBEST-PC، قبل أن يعطى الطفل جرعة.

بعد ساعات، بدأ عرفان يتقيأ، وتوقف عن التبول، ودخل المستشفى في مدينة جامو، لكنه توفى بعد أسبوع.

عرفان لم يكن الوحيد، كان هناك 16 طفلا على الأقل اكتشفت السلطات في منطقة جامو وكشمير الشمالية في الهند تعرضهم للتسمم، توفي 12 منهم بعد فشل وظائف الكلى وبعض الأعضاء الأخرى، حسبما أظهرت لائحة اتهام للشرطة، فيما أصيب 4 آخرون بإعاقات شديدة.

وأشارت التحقيقات التي أجرتها الشرطة ومفتشو المخدرات في الولاية إلى أن المتهم في القضية، أدوية تصنعها ديجيتال فيجن فارما، وهي مركز لصناعة الأدوية في الهند وواحدة من أكبر مراكز تصنيع الأدوية في آسيا.

وجدت التحليلات الحكومية للشراب الذي صنعته الشركة وتعاطاه الأطفال، بالإضافة إلى العينات المأخوذة من مصنع الشركة وموزعها في أوائل عام 2020، أنها تحتوي على تركيز 34٪ من سم ثنائي إيثيلين جلايكول، وفقا للائحة الاتهام في قضية جنائية جارية ضد مالكي الشركة وتقرير استقصائي صادر عن منظمة المخدرات في جامو وكشمير.

وهذا التركيز أعلى بكثير من المستويات الآمنة، وهو مذيب صناعي يستخدم في سائل فرامل السيارة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحد الآمن، بناء على المعايير المقبولة دوليا، لا يزيد عن 0.10٪.

تقول ديجيتال إن هذا السم لم يكن في شرابها، وأن أدويتها ليست مسؤولة، ولم تقدم أي دليل يدعم ذلك.

وقالت منظمة الصحة العالمية لرويترز إن الوفيات في جامو ربما كانت بداية موجة من حالات التسمم بالأدوية التي تصنعها 3 شركات أخرى في الهند والتي ارتبطت بوفاة 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون خلال العام الماضي.

في الحالات الثلاث، وجد أن الشراب يحتوي على مستويات عالية من هذا السم، ومادة كيميائية ذات صلة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 15 دولة على الأقل ربما كان لديها شراب ملوث معروض للبيع، تصنعه شركات مختلفة.

وأدت موجة التسمم إلى تحقيقات جنائية ودعاوى قضائية وزيادة في التدقيق التنظيمي في الهند وخارجها، وأجرى المنظمون الهنود موجة من عمليات التفتيش هذا العام وجدت انتهاكات محتملة فيما يقرب من 90٪ من حوالي 160 مصنعا مستهدفا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الضغط المكثف نيابة عن أسر الأطفال في جامو، لم تتم إدانة أي شخص في محكمة قانونية بسبب الوفيات الناجمة عن شراب السعال.

ويظهر فحص أجرته رويترز لسجلات المحاكم والملفات التنظيمية – بالإضافة إلى مقابلات مع 2 من المديرين التنفيذيين للشركة و2 من المنظمين – أن شركات الأدوية المرتبطة بوفيات الأطفال في الهند وأوزبكستان وجامبيا إما لم تختبر منتجاتها بحثا عن سموم معروفة، أو لم تتمكن من إثبات للمحققين أنها فعلت ذلك – كما يقتضي القانون الهندي.

وقالت شركات الأدوية الثلاث – ديجيتال فيجن وماريون بيوتيك وميدن فارماسوتيكالز – المتورطة في القضايا في الهند وأوزبكستان وجامبيا إنها اشترت مكونات كيميائية ذات جودة صيدلانية، لكن رويترز وجدت أن هذه المزاعم شكك فيها موردو المواد الكيميائية أنفسهم في الحالات الثلاث.

وأظهرت تقارير رويترز أيضا كيف خضعت اثنتان من الشركات بالفعل للتدقيق بسبب ممارسات التصنيع المتساهلة.

واتهمت الشرطة في جامو وكشمير في ديسمبر مؤسس “ديجيتال فيجن”، بارشوتام غويال، وابنيه مانيك وكونيك بارتكاب جرائم من بينها القتل العمد الذي لا يرقى إلى القتل العمد – مقارنة بالقتل غير العمد – فيما يتعلق بحالات التسمم، وفقا للائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة في بلدة رامناغار.

وتحمل التهم عقوبة محتملة تصل إلى السجن مدى الحياة. وينفي آل جويال ارتكاب أي مخالفات.

وقال جويال لرويترز “سنطعن في أي قضية ضدنا” قبل الجلسة المقبلة في القضية المقرر عقدها في 15 سبتمبر، وردا على سؤال حول السم ووفيات الأطفال، قال إن شخصا ما ربما “زرع شيئا ما” أو أن الأدوية ربما أسيء استخدامها، وختم: “من يدري ما الذي تم إطعامه لمن”.

أيدت محكمة في هيماشال استئناف ديجيتال في أغسطس 2020 ضد تعليق ترخيص التصنيع من قبل منظم الأدوية الحكومي قبل خمسة أشهر، مشيرة إلى أنه تم العثور على دفعة واحدة فقط من شراب COLDBEST تحتوي على سموم – الشحنة التي تم بيعها في جامو.

منعت المحكمة شركة Digital Vision من صنع عقاقير تحتوي على مكونات معينة وانتهت القضية دون صدور حكم نهائي بشأن من يقع عليه اللوم في وفيات جامو.

وردا على سؤال من رويترز حول تأثير القضايا القانونية، قال جويال إن أعمال ديجيتال فيجن “استقرت” و “توسعت”. وقال إن ديجيتال ضاعفت قدرتها على إنتاج أدوية أخرى 3 مرات.