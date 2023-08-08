ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولسياسة واقتصادشركاتقضايامجتمع

مصر، القبض على شخص احتال على شركة مملوكة للدولة بـ 2 مليون جنيه

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الجيزة، من القبض على شخص استولى على 2 مليون جنيه من شركة مملوكة للدولة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص – مقيم بمحافظة دمياط – لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية، تأسيس شركة)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

مصر، القبض على مقاول
مصر، القبض على طبيب استولى على 5 ملايين جنيه
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا