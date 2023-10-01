خيم الحزن على عدد كبير من البريطانيين بعد إزالة شجرة معمرة عمرها 200 عام، والتي تعتبر من الأشجار المعمرة ولها طابع تاريخي ارتبط بإحدى الروايات البريطانية.

حيث أزيلت الشجرة التي تعد الأكثر شهرة في بريطانيا يتخطى عمرها 200 عام، من خلال عمل تخريبي أثار حزن عدد كبير من محبي هذا المعلم الطبيعي الذي بات معروفا على نطاق واسع بفضل فيلم “روبن هود”.

وتنتصب شجرة “سيكامور غاب” منفردة عند سفح تلتين ضمن منظر طبيعي خلاب، قرب سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزو البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

وعام 2016، حصلت “سيكامور غاب” على لقب “شجرة العام”.

وفي فيلم “روبن هود” الذي صدر عام 1991، يظهر كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة المهيبة التي كان يقصدها من يزور شمال شرق إنكلترا.

وكانت من بين أكثر الأشجار التي تلتقط صور لها، لكن صباح الخميس، عثرت مجموعة من المارة على جذع الشجرة مقطوعا فيما بقية أجزائها مرمية على جدار هادريان.

وسرعان ما أعلن مدير المتنزه الوطني أن الشجرة قطعت عن سابق تصور وتصميم، وكانت شرطة نورثمبريا التي فتحت تحقيقا في ما حصل، أفادت بأنها أوقفت بعد ظهر الخميس فتى يبلغ 16 عاما.

وقالت في بيان إن “الضرر الذي لحق بالشجرة هو نتيجة عمل تخريبي سعن سابق تصور وتصميم”، وأطلق سراح الفتى الجمعة بكفالة في حين يواصل عناصر الشرطة تحقيقهم

وقال مدير الشرطة كيفن وارينغ إن “ما حدث أثار صدمة وحزنا وغضبا”، وزار عدد كبير من سكان المنطقة الموقع، معربين عن تقديرهم للشجرة، فيما وضعت باقات من الزهور قرب جذعها أمام الطوق الأمني الذي أقامته الشرطة.

وقال مدير هيئة متنزه نورثمبرلاند الوطني توني غيتس لوكالة فرانس برس “أشعر بإحساس فعلي بالخسارة”، وأضاف “لقد ذرف الناس الدموع وتلقينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني رسائل من أشخاص تأثروا بقطع الشجرة”.

وعبر “اكس”، أبدت منظمة “ناشونال تراست” المعنية بحماية التراث شعورها بالصدمة والحزن الشديدين. وكتبت ندرك أن الشجرة تحظى بمحبة كبيرة محليا ووطنيا، وأكد مدير المنظمة أندرو بود أن الشجرة تمثل “عنصرا مهما ورمزيا للطبيعة منذ 200 عام”.

وعبر عدد كبير من الأشخاص بينهم أعضاء في مجموعات تمارس المشي لمسافات طويلة، عن خشيتهم وذكرياتهم السعيدة قرب الشجرة، أكان في الموقع أو عبر وسائل التواصل.

وقال راين نوتمان، وهو عامل تقني يبلغ 40 عاما، لفرانس برس “إنه لأمر مخز أن يقدم شخص على تخريب هذا المنظر الطبيعي الجميل”، بدوره، قال أحد مستخدمي فيسبوك “كنت في مطلع العام أمارس الحياكة على قمة التلة بينما كان زوجي وابني يتسلقان الجدار بجوار الشجرة”.

وروى رجل أنه عرض الزواج على شريكة حياته أمام سفح سيكامور غاب.

ولفت توني غيتس إلى أن البعض وضع رفات تابعة لأحبائهم المتوفين في محيط الشجرة، ونددت النائبة المحلية ماري فوي بما وصفته بـ”عمل تخريبي غبي ومحزن” تعرّض له موقع مميز في شمال شرق إنجلترا، وقال النائب المحلي ستيفن بريدغيت في منشور عبر شبكة “اكس”، إن الشجرة “قطعت بلا شك بمنشار”.