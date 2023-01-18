شجار امرأة مصرية مع زوجها يجبر طائرة سعودية على التوقف أثناء إقلاعها

اضطر قائد طائرة تتبع لشركة فلاي أديل السعودية منخفضة التكلفة المتجهة، صباح اليوم الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة السعودية إلى إنزال امرأة مصرية تشاجرت مع زوجها في مكالمة هاتفية.

وذكرت صحيفة “الشروق” المصرية، نقلاً عن مصادر في مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.

وبعد تهدئتها، اكتشف قائد الطائرة حدوث مشاجرة، عبر الهاتف، مع زوجها الموجود في السعودية؛ وذلك بسبب خلافات عائلية. وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة، توعد زوجته بالضرب فور وصولها إلى مطار جدة، فما كان منها إلا أن طالبت بإلغاء رحلتها.

وأمام حالة الانهيار التي أصابت المرأة، اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء رحلتها. واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير نحو 45 دقيقة عن موعد الإقلاع.