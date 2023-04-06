فادي طنّوس by فادي طنّوس

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شتوتغارت ولايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا ودورتموند يلحق ببايرن

فادي طنّوس by فادي طنّوس
شتوتغارت

تأهل شتوتغارت إلى نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوز صعب على نورمبرغ من الدرجة الثانية 1-صفر في الدور ربع النهائي الأربعاء.

وبهدف سجّله الفرنسي إنزو ميلو في الدقيقة 83، منح شتوتغارت مدربه الجديد سيباستيان هونيس دفعة معنوية كبيرة في بداياته مع الفريق بعد يومين فقط من تعيينه خلفاً لبرونو لاباديا.

وتأخر انطلاق المباراة لنصف ساعة بسبب الحشود الكبيرة المتوافدة إلى ملعب “ماكس مورلوك”، بعدما غصّت المدرجات بسعتها القصوى (50 ألف متفرج).

وبذلك، ينضم شتوتغارت في نصف النهائي إلى أينتراخت فرانكفورت، وفرايبورغ الذي أطاح بايرن ميونيخ الثلاثاء على ملعب “أليانز أرينا” في مفاجأة من العيار الثقيل.

وواصل لايبزيغ حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-0 في الدور ربع النهائي الأربعاء.

وحسم لايبزيغ المباراة لصالحه بهدفي تيمو فيرنر (22) والمجري ويلي أوربان (90+8).

ويأتي هذا الفوز منعشاً للايبزيغ، إذ تجددت المواجهة مع دورتموند بعدما التقيا مطلع الشهر الماضي في الدوري وفاز دورتموند 2-1.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن تقام المباراتان في 2 و3 أيار/مايو المقبل.

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