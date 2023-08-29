مع قرب نهاية فصل الصيف لهذا العام والذي كان بحسب وصف خبراء الطقس في العالم الأكثر سخونة والأشد حرارة، أطلق الخبراء ذاتهم توقعات صادمة بشأن طبيعة الشتاء القادم بكونه الأكثر برودة ..!

وأوضح الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن مؤشرات الموسم القادم بإذن الله تشير إلى شتاء شديدة البرودة( أكثر من المعتاد).





وأشار خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس” إلى تركز الحالات المطرية أكثر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وأجزاء من الوسطى والجنوب الغربي.





و بين أن هناك عوامل مناخية عدة تعتبر مؤشرات لهذه التوقعات أهمها :

1- حالة من النينو الشرقية متوسطة إلى قوية.

‏2 – قيم سالبة في تذبذب PDO شمال شرق الهادئ وهذا قليل في ظروف النينو.

3 – تدفئة قوية نسبيا شمال المحيط الأطلسي قد تتراجع قليلا مع دخول الشتاء.

4 – إيجابية تذبذب المحيط الهندي IOD ويعني اختصارا احترار غرب بحر العرب.





وتابع،امتداد المنخفضات الجوية من غرب روسيا حتى إيران يعني بطبيعة الحال نشاط المرتفع السيبيري وعادة يكون التأثير المباشر للكتلة القارية شديدة البرودة من خلال التيارات الهابطة خلف المنخفض الجوي ويتركز تأثيرها على الشام والمناطق الشمالية والغربية والوسطى مسببا انخفاض حاد في درجات الحرارة.



وأكمل، إضافة إلى ذلك فإن نشاط المرتفع الآزوري أكثر من المعتاد بسبب المنخفضات الجوية شمال المحيط الأطلسي وامتداده إلى المنطقة سيؤدي إلى تكون منطقة كبيرة من الضغط الجوي المرتفع أو مايسمى البلوك السيبيري – الآزوري وغالبا يتميز هذا النظام بالقوة والثبات بسبب تعمقه في أغلب الطبقات الجوية بحسب ما نشره موقع “المرصد”.



واختتم قائلا، كثيرا ما تؤدي هذه الظروف إلى تأثير شتاء شديد البرودة بشكل أكثر من المعتاد ولذلك جاءت التنبيهات السابقة، وأيضا تأثير الحالات المطرية أكثر شرق الجزيرة العربية.

مؤشرات الموسم القادم بإذن الله وأشارت إلى شتاء شديدة البرودة( أكثر من المعتاد) وتركز الحالات المطرية أكثر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وأجزاء من الوسطى والجنوب الغربي

اعتمدت بمشيئة الله على عدد من العوامل المناخية المتوقعة وأهمها

1- حالة من النينو الشرقية متوسطة إلى قوية pic.twitter.com/6oHhKG4fEw — عبدالله العصيمي | Abdullah al osaimi (@mdar_aljadi) August 28, 2023