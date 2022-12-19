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شبيه مبابي: علاء الدين أحمد يحقق حلمه بحضور نهائي المونديال في قطر

يخلق من الشبه أربعين، مثل مصري عربي ينطبق على شاب مصري، يدعى علاء الدين، استغل وجه الشبه بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي في عمل صفحات له على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذه الصفحات ينشر بعضا من الصور والحركات الاستعراضية الكوميدية وهو يقلد النجم الفرنسي.
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حقق الشاب المصري “علاء الدين أحمد” الذي يشبه النجم الفرنسي كيليان مبابي حلمه، بالسفر إلى قطر لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وقال الشاب أنه كان يتمنى مقابلة النجم الفرنسي في مونديال قطر 2022، خاصة أنه المونديال الأول في المنطقة العربية وبالتالي الفرصة متاحة للتواجد في قطر ورؤية نجمه المفضل وجها لوجه.

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ومن خلال حسابه على منصات التواصل الاجتماعي في “انستجرام” و”تيك توك” والذي يحمل اسم “شبيه مبابي” وجه الشاب المصري رسالة لكل متابعيه من قطر والوطن العربي، أعرب خلالها عن أمنيته في الحضور إلى قطر ومقابلة نجمه المفضل على غرار البرازيلي إيجون أوليفيراشبيه نيمار” الذي تواجد في الدوحة.

@ambaby80

الحمدلله و الشكر الله حققت حلمي❤️??#ابشروا_بالخير #fyppppppppppppppppppppppp #fypsounds #مبابي?? #vir #parissaintgermain #جمهور_شبيه_امبابي #explo @psg @MBAPPÉ

♬ world cup – ♡
  • سافر شبيه مبابي إلى قطر وخطف الأنظار ولقي حفاوة من الجماهير في شوارع الدوحة.
  • تفاعلت الجماهير مع شبيه مبابي في الدوحة والتقطت الصور معه، وأبدوا تعاطفهم معه من أجل مقابلة نجمه المفضل الذي يشبه إلى حد كبير.
  • يقول علاء إنه كثيرا ما يواجه مواقف طريفة بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم الفرنسي، وأعرب عن أمله في حضور مبابي الحقيقي القاهرة، ومقابلته واللعب إلى جواره في مباراة ودية استعراضية لإسعاد الجماهير.
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