شبيه مبابي: علاء الدين أحمد يحقق حلمه بحضور نهائي المونديال في قطر

حقق الشاب المصري “علاء الدين أحمد” الذي يشبه النجم الفرنسي كيليان مبابي حلمه، بالسفر إلى قطر لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وقال الشاب أنه كان يتمنى مقابلة النجم الفرنسي في مونديال قطر 2022، خاصة أنه المونديال الأول في المنطقة العربية وبالتالي الفرصة متاحة للتواجد في قطر ورؤية نجمه المفضل وجها لوجه.

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ومن خلال حسابه على منصات التواصل الاجتماعي في “انستجرام” و”تيك توك” والذي يحمل اسم “شبيه مبابي” وجه الشاب المصري رسالة لكل متابعيه من قطر والوطن العربي، أعرب خلالها عن أمنيته في الحضور إلى قطر ومقابلة نجمه المفضل على غرار البرازيلي إيجون أوليفيرا “شبيه نيمار” الذي تواجد في الدوحة.

سافر شبيه مبابي إلى قطر وخطف الأنظار ولقي حفاوة من الجماهير في شوارع الدوحة.

تفاعلت الجماهير مع شبيه مبابي في الدوحة والتقطت الصور معه، وأبدوا تعاطفهم معه من أجل مقابلة نجمه المفضل الذي يشبه إلى حد كبير.

يقول علاء إنه كثيرا ما يواجه مواقف طريفة بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم الفرنسي، وأعرب عن أمله في حضور مبابي الحقيقي القاهرة، ومقابلته واللعب إلى جواره في مباراة ودية استعراضية لإسعاد الجماهير.