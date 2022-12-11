شبهات الفساد في جامعات خاصة في مصر… مسؤولية مَن؟

قبل أيام أخلت السلطات المصرية سبيل الرئيس السابق لمجلس أمناء جامعة السادس من أكتوبر الخاصة، سيد التونسي، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء دون وجه حق على أصول عامة تتجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه مصري.

وادعى التونسي -على خلاف الحقيقة- انحصار ملكية جامعة السادس من أكتوبر له منفردا، عبر تزوير مستندات أصلية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ولدى استجوابه، أبدى التونسي دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر بكامل رغبته التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا -التي يرأس إدارتها أيضا- والإقرار بملكية الشركة لجامعة السادس من أكتوبر وعدم منازعتها في تلك الملكية.

وأفادت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في مصر بأن هناك تحقيقات تجرى حول سبع جامعات أخرى، تدور حولها اتهامات بالنصب على البنوك لفترات وصلت إلى 20 عاما.

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شكاوى الطلاب من المحسوبية

في كل عام ومع فتح أبواب التنسيق يكثر القيل والقال حول الجامعات الخاصة، ففي صيف هذا العام، والعام السابق، والأسبق اشتكى آلاف من طلاب الثانوية العامة والمتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة، من سياسة القبول والإجراءات المتبعة من إدارات بعض الجامعات الخاصة.

كما انتقد الطلاب التلاعب في عمليات القبول على حد قولهم، بدءا من قبول طلاب بحدود دنيا أقل، وذلك بسبب الواسطة والمحسوبية علي حد قولهم، فضلا عّن رفض قبول الكثيرين منهم على الرغم من تجاوزهم الحد الأدني المعلن للقبول من قبل الجامعة وذلك بسبب اكتفاء الجامعة، كما قيل لهم.

يشتكي الطلاب من وجود ما سموه “سوق سوداء” تتلاعب بعملية القبول وهي التي تحدد المقبولين خاصة في كليات: – الطب البشري – كلية طب الفم والأسنان – الصيدلة.

تتلاعب بعملية القبول وهي التي تحدد المقبولين خاصة في كليات: – الطب البشري – كلية طب الفم والأسنان – الصيدلة. يقول الطلاب إن التلاعب يبدأ من موظفي جامعات خاصة، الذين يقومون بتسهيل عمل السماسرة، والسماح لهم بإلحاق طلاب دون تقديم استمارات الالتحاق تارة، ودون الحد الأدني للكثير من الطلاب تارة أخرى.

وشهدت السنوات الأخيرة في مصر توجّها للاستثمار في قطاع التعليم، حيث التوسع في التعليم الجامعي الخاص مربح للمستثمرين.

عيوب في قانون تنظيم الجامعات يفتح الباب للفساد

هناك العديد من أوجه القصور في قانون تنظيم الجامعات الخاصة تساهم بشكل كبير في فتح أبواب الفساد على مصراعيه، ومن هذه العيوب:

عدم تحديد قيمة ونسب المصروفات السنوية، والتي تتفاوت بين الجامعات وبين الكليات داخل الجامعة الواحدة، مما قد يفتح الباب على مصراعيه للاستغلال.

استهداف الجامعات الخاصة فئة معينة من المجتمع المصري، يمكنها تحمّل التكلفة الباهظة للدراسة بالجامعات الخاصة.

لا يعتبر توجيه الاتهامات بالفساد إلى الجامعات الخاصة في مصر بالأمر الجديد؛ ففي مقال نشره موقع صدى البلد في أغسطس/آب 2018 بعنوان “فساد الجامعات الخاصة للرُكب”، يقول د. فتحي حسين إنه و”مع ظهور وانتشار الجامعات الخاصة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، هناك مليارات الجنيهات تذهب لأشخاص دون أن تعلم الدولة عنها شيئا”.



الجامعات في مصر

عدد الجامعات في مصر 72 جامعة.

217 معهدا.

11 معهدا بحثيا.

وبحسب وزارة البحث العلمي في مصر، هناك:

27 جامعة حكومية

37 جامعة خاصة وأهلية، بينها سبع جامعات مؤسسة وفقا لاتفاقات دولية كالجامعتين الأمريكية والألمانية الدولية.

تصنيف الجامعات المصرية

وفي تصنيف الجامعات، طبقا لتقييم “ويبوميتركس” الصادر في يوليو/تموز 2022، فإن أيًا من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لم يصل إلى قائمة أفضل 500 جامعة عالميا.

وبحسب التقييم، تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية عند المركز رقم 562 عالميا.