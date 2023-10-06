شبكات سحابية تحلق بالتوأم الرقمي ومراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي بجيتكس جلوبال

أعلنت شركة الشبكات السحابية إكستريم نتوركس Extreme Networks, Inc، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 المزمع إقامته من 16 ولغاية 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وسيحظى زوار منصتها خلال هذا الحدث بفرصة التعرّف على سبل الاستفادة من شبكاتهم كأصول استراتيجية تكفل تحسين سير العمليات وخلق أفضل التجارب للمستخدمين، بما يعود بأثر إيجابي جليّ على مخرجات أعمال مؤسساتهم. وستعرض الشركة خلال الحدث أول إمكانات من نوعها للتوائم الرقمية في قطاع الشبكات ضمن منصة ExtremeCloud IQ.

وفي القاعة 20 (القسم C10) ستعرض منصة إكستريم نتوركس في معرض جيتكس جلوبال عدة حلول حيث سيتعرف الزوار والمشاركون في المعرض على كل من:

مركز البيانات الإقليمي الجديد لشركة “إكستريم نتوركس” المتواجد في دولة الإمارات، الذي يدعم الشبكات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات. وخلال شهرين من إطلاقه، نجح المركز بإدارة أكثر من 5 آلاف من الأجهزة المملوكة لما يزيد على 300 متعامل.

ExtremeCloud™ IQ، منصة الإدارة السحابية المتكاملة التي تمنح العملاء لمحة شاملة عن شبكاتهم بالكامل وتمكّنهم من إدارتها بأسلوب عالي الكفاءة، مع تيسير سبل الوصول إلى إمكانات التوائم الرقمية الأولى من نوعها في قطاع الشبكات. وبوجود توأم رقمي ضمن شبكاتهم، يتمكن العملاء من تبسيط عملية اختبار الأكواد والبرمجيات والتحديثات والبنى الرقمية، إلى جانب تسهيل إجراءات المصادقة وتوظيف المحولات ونقاط الوصول ضمن السحابة، وتقليص الوقت اللازم لذلك. وتتضمن المنصة أيضاً قدرات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي القابلة للتوسيع والتطوير لمساعدة فرق تقنية المعلومات على تقليل الوقت اللازم لإيجاد الحلول، والتمييز بين حالات الخلل ضمن الشبكة والتحقق من الرؤى الاستباقية والتأكد من موثوقيتها.

حلول How Wi-Fi التي يجري استخدامها للارتقاء بتجارب الجمهور وتبسيط عمليات الأندية الرياضية ضمن مقراتها، مثل مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

وسينعقد جيتكس جلوبال 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعتبر أكبر معرض في المنطقة، يستفيد من حلول Extreme Networks لضمان منح الزوار أكثر التجارب سلاسة وسهولة.

وفي هذا السياق، قال معن الشكرجي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة “إكستريم نتوركس”: “تسعى ’إكستريم نتوركس‘ لتغيير التوقعات المألوفة لما يمكن تحقيقه من الاعتماد على الشبكات كأحد الأصول الاستراتيجية. وفي ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من تطورات جديدة ومميزة في المشهد التكنولوجي، يمنحنا معرض جيتكس جلوبال 2023 فرصة قيّمة للتعلّم ومناقشة الأفكار وتبادل الرؤى التي ستساهم في استشراف مستقبل عالمنا الرقمي. وسنقوم هذا العام باستعراض ما يمكن للقوّة الكامنة في تحليلات الشبكات، وعمليات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة والأتمتة، أن تقوم به لتحسين سير العمليات وخلق تجارب أفضل للعملاء. وبالتعاون مع شركائنا وعملائنا، نعمل على رسم ملامح جديدة كلياً لقدرات التواصل الرقمي لإنشاء شبكة واحدة موزعة وواسعة النطاق وقابلة للتطوير وتتمحور حول العملاء”.