شبان لبنانيون يسبقون دولتهم في إغاثة سوريا

بادر شبان لبنانيون خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، بإطلاق حملة «إغاثة سوريا» مستعينين بمنصات التواصل الاجتماعي لإيصال النداء إلى أوسع شريحة من الراغبين بالتبرّع.

وتمكن هؤلاء بسرعة من تلقي دعم من أصحاب محلات وبيوت ومكاتب قدمها أصحابها للحمل لتصبح مراكز استقبال للتبرعات وفرزا وترتيبها.

وسرعان ما انضمّ إليهم 100 شابٍ وصبية توزّعوا على مراكز في بيروت والجنوب والبقاع.

وصول الحملة

ووصل أمس 30 من أفراد الحملة إلى اللاذقية، مع 7 أطنانٍ من أصل 30 طناً من المساعدات المتنوعة بين مواد غذائية وأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية وأغطية وملابس، قدّمها لبنانيون وفلسطينيون وسوريون مقيمون في لبنان.

وسيجول هؤلاء في المدينة المنكوبة لتوزيع المعونات والمساعدة في رفع الردم. الأطباء والمسعفون وضعوا أنفسهم بتصرّف الصليب الأحمر والفرق الطبّية التي سبق ووصلت المنطقة. وبالتنسيق مع الجهات السورية الرسمية استحصل هؤلاء على أذونات دخول وتسهيلاتٍ للمبيت ثلاثة أيامٍ قريباً من المناطق المتضررة.