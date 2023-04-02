تمكن مسلسل “شباب البومب 11” من حجز مكانه في أبرز المسلسلات السعودية التي تُعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي (مسلسلات رمضان 2023).

ويناقش المسلسل الكوميدي عديد من قضايا الشباب مع طرح حلول لها، ويقدم الدراما في قالب كوميدي خفيف، ما مكنه من جذب ملايين المشاهدات في الخليج وعموم العالم العربي.

دمار شامل

جاءت الحلقة العاشرة من مسلسل شباب البومب ١١ بعنوان “دمار شامل”، وأعلن الفنان فيصل العيسى عن حلقة اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر، منوهاً بأن حلقة اليوم من شباب البومب من أهم الحلقات التي سوف يتم عرضها خلال هذا الموسم.

#شباب_البومب

"الشبو" أو " أمفيتامين"

مخدر خطير جداً وعشان خطرها حلقتنا غداً عن هذه الآفة مشاهدة مفيدة وممتعة .



الحلقة بعنوان "دمار شامل"

تعرض الساعة ٦:٤٠ على روتانا خليجية 👍 pic.twitter.com/6mWabDDB7q — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 31, 2023

وتتحدث الحلقة عن خطر الإمفاتيمين (الشبو) وهو أحد أنواع المخدرات التي تستهدف تدمير صحة الشباب والمجتمع، وينتشر في منطقة الخليج العربي وخاصة السعودية والكويت.

ويقدم مسلسل “شباب البومب” فكرة جديدة في كل حلقة، وكانت الحلقة الماضية بعنوان “ليش لا”، وتناولت رسالة واقعية حول علاقة الزوج بزوجته، وأهمية الاحترام والتفاهم في نجاح العلاقة الزوجية.

أوقات عرض حلقات مسلسل شباب البومب

تذاع حلقات مسلسل شباب البومب 11 عبر قناة روتانا خليجية في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتم إعادة عرض الحلقات في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت السعودية والثانية صباحاً بتوقيت مصر.