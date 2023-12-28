شاومي من الهواتف الذكية إلى منافسة تسلا وبورش بسيارة كهربائية متطورة

كشفت شاومي Xiaomi اليوم الخميس عن سو كوي، أول سيارة كهربائية لها، مع سعي الشركة الصينية المصنعة للأجهزة الإلكترونية إلى منافسة بورش وتسلا.

وأوضحت الشركة خططها لدخول سوق السيارات الكهربائية المشبع في الصين والتنافس مع عمالقة صناعة السيارات تسلا وبورش مع عرض أول طراز سيارة تقول إنها أنفقت أكثر من 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) لتطويره.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لي جون، عبر منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن طراز سيارة الشركة، المعروف باسم Xiaomi SU7، “قيد الإنتاج التجريبي وسيصل إلى السوق المحلية في غضون بضعة أشهر”، وأنه لم يتم تحديد السعر بشكل نهائي بعد.

وقال لي خلال عرض تقديمي استمر ثلاث ساعات يوم الخميس، إن طراز سو كوي SU7، يتفوق على طراز Taycan من بورشه وطراز Tesla’s Model S في التسارع والمقاييس الأخرى.

وكشف عن قدرات القيادة الذاتية في السيارة، وأشار إلى أن فريق تصميم سو كوي عمل سابقًا في شركتي بي إم دبليو ومرسيدس بنز.

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في عام 2024، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التطوير – والتي انطلقت خلالها السيارات الكهربائية في السوق الصينية شديدة التنافسية، وبدأت شركات صناعة السيارات المحلية في تمييز منتجاتها من خلال عروض طموحة للتكنولوجيا المتوافقة مع السيارات.

تم دمج SU7 مع هواتف شاومي الذكية والأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، حسبما أعلن لي جون مشددا على جهود الشركة لضمان خصوصية البيانات بين الأجهزة وإنشاء سيارة تتجاوز معايير السلامة الأمريكية في حالات الاصطدام الخلفي. وقال لي إن السيارة ستكون متوافقة أيضًا مع أنظمة و أجهزة أبل وأندرويد.