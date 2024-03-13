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شاومي تدخل سوق السيارات الكهربائية بسيارتها الجديدة “السبيد ألترا 7”

ستبدأ شاومي تسليم السيارة الجديدة للعملاء في الصين اعتبارًا من 28 مارس الجاري، بعد الكشف عنها رسميًا العام الماضي. وتتميز “السبيد ألترا 7” بأدائها القوي

فريق التحرير by فريق التحرير
السيارات الكهربائية

في خطوة جريئة نحو الابتكار، أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق سيارتها الكهربائية الأولى “السبيد ألترا 7” المنافسة لشركات مثل تسلا في سوق السيارات الكهربائية.

ستبدأ شاومي تسليم السيارة الجديدة للعملاء في الصين اعتبارًا من 28 مارس الجاري، بعد الكشف عنها رسميًا العام الماضي. وتتميز “السبيد ألترا 7” بأدائها القوي حيث تدعي الشركة أنها قادرة على التسارع بشكل أسرع من بعض سيارات تسلا وبورشه الكهربائية.

وفقًا للمواصفات الأولية، تتمتع السيارة الجديدة بمدى قيادة يصل إلى 800 كيلومتر لكل شحنة كاملة، كما تأتي مزودة بميزات المساعدة على القيادة والكابينة الرقمية المتطورة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن السعر النهائي بعد، إلا أن التقارير المحلية تشير إلى أن السيارة ستباع بسعر يتراوح بين 250 ألف وحتى 370 ألف يوان صيني (ما يعادل 35 ألف إلى 51 ألف دولار أمريكي تقريبًا).

تخطط شاومي لاستثمار 10 مليارات دولار في قطاع صناعة السيارات على مدى العقد المقبل، مع احتمال توسيع مبيعات “السبيد ألترا 7” إلى الأسواق العالمية خلال العامين المقبلين. وتهدف الشركة إلى أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات لصناعة السيارات في العالم خلال 15 إلى 20 عامًا القادمة.

ويأتي دخول شاومي لسوق السيارات الكهربائية في وقت تشهد فيه الصناعة منافسة شديدة، خاصة في السوق الصيني حيث تتنافس تسلا مع شركات محلية أخرى مثل BYD التي حققت نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفضل سياراتها الكهربائية الميسورة التكلفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...