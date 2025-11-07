شاهد يوتيوب تطلق عنان فيديوهات الذكاء الاصطناعي مع الدوبلاج بلغات أخرى

أعلنت يوتيوب عن إطلاق فيو 3 للفيديوهات القصيرة، شورتس Shorts مجاناً في الشرق الأوسط، مع مزايا الترجمة بالذكاء الاصطناعي قريباً، وجاء إعلان ذلك في فعالية براندكاست المخصصة للمعلنين. ويشير بيان الشركة إلى أن فيو Veo 3، أقوى نموذج لدى غوغل لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، سيتوفر في دول محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأسابيع القادمة. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكشف فيه بيانات شركة GWI للأبحاث عن جمهور كبير وفريد على المنصة، حيث صرّحت نسبة 61% من مستخدمي يوتيوب شورتس في السعودية و54% في الإمارات عن عدم استخدامهم لمنصة إنستغرام ريلز.

وتلفت الشركة إلى أدوات جديدة لصنّاع المحتوى (اليوتيوبرز) وهي

‫ Veo 3 في Shorts : سنبدأ في طرح نموذج Google الأكثر تطورًا لتوليد الفيديوهات لصنّاع محتوى محدَّدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأسابيع القادمة عبر YouTube Shorts.ستكون هذه الميّزة متاحة باللغة الإنجليزية أولاً، ونخطط لتوفيرها لمزيد من صنّاع المحتوى وبلغات مختلفة في المستقبل.

الدبلجة التلقائية: تسعى يوتيوب لتقديم ميزة الترجمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمختلف الدول العربية في المنطقة في الفترة القادمة. يستفيد من الميّزة حاليًا 51 ألف صانع محتوى مصري من اللهجة العربية المصرية إلى الانجليزية يسعى للوصول إلى جمهور عالمي.

إطلاق 'مركز شراكات المبدعين' و'دعوة مفتوحة للانضمام' للعلامات التجارية في المنطقة خلال عام 2026 لدعمها في التعاون مع المبدعين، وفي الوقت نفسه تحديد الاستراتيجيات الأنسب لحملاتها.

أشارت الفعاليّة إلى أبحاث تبيّن تغيير في سلوك المشاهدين، إذ أشار استطلاع أجرته شركة Kantar إلى أنّ المشاهدين في السعودية والإمارات يضعون يوتيوب في المرتبة الأولى عند البحث عن علامة تجارية أو منتج أو خدمة أو التحقّق منها أو اتّخاذ قرار بشأنها، متفوّقين بذلك على منصات أخرى. كما أشار البحث أنّ 60% من المشاهدين من جيل الألفية ممن شاركوا في الاستطلاع في السعودية والإمارات يفضّلون مشاهدة فيديوهات حول مراجعات وتعليقات للمنتجات مقارنةً بمراجعة مكتوبة أو الاستماع لها صوتيًا. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة SmithGeiger في المنطقة أنّ 61% من المشاركين في الاستطلاع من جيل الألفية يوافقون على أنّهم أقل عرضة لإرجاع مشترياتهم عند استخدام YouTube في بحثهم قبل التسوّق.

قال “بيدرو بينا”، نائب رئيس YouTube في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “إن منصّة YouTube هي نقطة انطلاق لاقتصاد صنّاع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من عشر سنوات، ومازلنا في رحلة مستمرّة لبناء مستقبل يدعم البث المباشر والتجارة والترفيه على YouTube. ومن خلال الجمع بين ثقة صنّاع المحتوى ونماذج الذكاء الاصطناعي الفعّالة، مثل Veo 3، نقدّم للعلامات التجارية في المنطقة إمكانية لا مثيل لها لتعزيز علاماتهم مع فئات من الجمهور لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر. إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوة عالمية في صناعة المحتوى، ومازلنا في بداية الطريق”.