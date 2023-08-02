سامر باطر by سامر باطر

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شاهد ولادة نجمة كرة قدم إنكليزية تقود بلادها لفوز ساحق بكأس العالم

سامر باطر by سامر باطر

قدمت لورين جيمس أداءً فرديًا مثيرًا حيث استمتعت إنجلترا بتخطي الصين وحجز مكانها في دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات كفائزين بالمجموعة بعد أن خطفت لورين الأنظار بإحراز هدف لا يصدق أمام الصين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت جيمس هدفين وساعدت فريقها لإحراز 3 أهداف في فوز إنجلترا على الصين بسداسية مقابل هدف ليضمن اللبؤات التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المونديال.

وألهبت جيمس الملعب في مدينة أديلايد الاسترالية بهدفين رائعين وثلاث تمريرات حاسمة أحرز فريقها منها 3 أهداف.

استمتع قرابة 14 ألف من الجماهير في الملعب بعرض رائع من لورين وهي لاعبة انكليزية في نادي تشلسي. وساعدت النجمة الانكليزية إنجلترا على الانطلاق في بداية مثالية

هدف جيمس المذهل جاء عن طريق جاء من لمسة في الهواء في الدقيقة 65 في الشوط الثاني مما أوقف حارسة الصين مشدوهمة وهي تراقب كيف دخلت الكرة إلى الشباك.

وبعد اختيار لورين كأفضل لاعبة بعد المباراة ذكرت تقارير صحفية أن قرابة نصف مليون جنيه تكسبها لوين عادة من كرة القدم، أصبحت مرشحة للزيادة بمعدلات كبيرة سواء كان ذلك من عروض الرعاية من شركات في قطاع الرياضة أو عروض مغرية متوقعة لها للعب مع الأندية البريطانية.

شقاوة أخوة نجمة كرة القدم الإنكليزية الصاعدة لورين جعلتها تبدع

في لقاء نيجيريا فشلت في ضبط اعصابها كما تظهر هذه اللقطات

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...