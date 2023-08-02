شاهد ولادة نجمة كرة قدم إنكليزية تقود بلادها لفوز ساحق بكأس العالم

قدمت لورين جيمس أداءً فرديًا مثيرًا حيث استمتعت إنجلترا بتخطي الصين وحجز مكانها في دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات كفائزين بالمجموعة بعد أن خطفت لورين الأنظار بإحراز هدف لا يصدق أمام الصين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت جيمس هدفين وساعدت فريقها لإحراز 3 أهداف في فوز إنجلترا على الصين بسداسية مقابل هدف ليضمن اللبؤات التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المونديال.

وألهبت جيمس الملعب في مدينة أديلايد الاسترالية بهدفين رائعين وثلاث تمريرات حاسمة أحرز فريقها منها 3 أهداف.

استمتع قرابة 14 ألف من الجماهير في الملعب بعرض رائع من لورين وهي لاعبة انكليزية في نادي تشلسي. وساعدت النجمة الانكليزية إنجلترا على الانطلاق في بداية مثالية

هدف جيمس المذهل جاء عن طريق جاء من لمسة في الهواء في الدقيقة 65 في الشوط الثاني مما أوقف حارسة الصين مشدوهمة وهي تراقب كيف دخلت الكرة إلى الشباك.

وبعد اختيار لورين كأفضل لاعبة بعد المباراة ذكرت تقارير صحفية أن قرابة نصف مليون جنيه تكسبها لوين عادة من كرة القدم، أصبحت مرشحة للزيادة بمعدلات كبيرة سواء كان ذلك من عروض الرعاية من شركات في قطاع الرياضة أو عروض مغرية متوقعة لها للعب مع الأندية البريطانية.

Lauren James is denied of a wonderful second goal thanks to VAR ?



Do you think Lucy Bronze was offside?#FIFAWWC pic.twitter.com/VLJTeCuQaI — ITV Football (@itvfootball) August 1, 2023

في لقاء نيجيريا فشلت في ضبط اعصابها كما تظهر هذه اللقطات