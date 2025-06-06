شاهد وصول رافعات جسرية مؤتمتة بالكامل لميناء نيوم

استقبل ميناء نيوم مؤخرا، الدفعة الأولى من الرافعات الجسرية المؤتمتة بالكامل. هذا التطور يحمل العديد من المكاسب المهمة للميناء الذي يُعتبر مركز الخدمات اللوجستية المتكامل في “أوكساچون” وهي:

زيادة كفاءة المناولة

سرعة ودقة : الرافعات الجديدة ستسرع من عمليات المناولة بدقة عالية، مما يعزز كفاءة الميناء.

: الرافعات الجديدة ستسرع من عمليات المناولة بدقة عالية، مما يعزز كفاءة الميناء. تحكم عن بُعد: إمكانية التحكم بالرافعات عن بُعد تتيح للمشغلين إدارة المعدات من بيئات آمنة ومريحة.

تعزيز مكانة الميناء

مركز عالمي للتجارة : من خلال هذه المعدات، يعزز ميناء نيوم مكانته كمركز عالمي للتجارة الذكية والمستدامة.

: من خلال هذه المعدات، يعزز ميناء نيوم مكانته كمركز عالمي للتجارة الذكية والمستدامة. استقبال أكبر السفن: تعميق قناة الميناء إلى 18.5 متر يتيح استقبال أكبر السفن العابرة لقناة السويس.

دعم النمو الصناعي

زيادة الطاقة اللوجستية : مع بدء تشغيل التقنيات الجديدة، ستتضاعف الطاقة اللوجستية للميناء، مما يدعم النمو الصناعي في المنطقة.

: مع بدء تشغيل التقنيات الجديدة، ستتضاعف الطاقة اللوجستية للميناء، مما يدعم النمو الصناعي في المنطقة. فتح آفاق جديدة: سيساهم ذلك في توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز مرونة وكفاءة سلاسل الإمداد.

تطوير الكوادر المحلية

برنامج تدريب للفتيات : إطلاق برنامج لتدريب الفتيات السعوديات على وظائف تقنية متقدمة، مما يسهم في صياغة مستقبل أكثر شمولية لقطاعي اللوجستيات والصناعة.

: إطلاق برنامج لتدريب الفتيات السعوديات على وظائف تقنية متقدمة، مما يسهم في صياغة مستقبل أكثر شمولية لقطاعي اللوجستيات والصناعة. تجربة تعليمية متكاملة: يجمع البرنامج بين التعليم التقني والتدريب العملي والتوجيه المهني.

دعم رؤية المملكة 2030

منظومة صناعية مستدامة: يسهم الميناء في دعم رؤية نيوم الرامية إلى بناء منظومة صناعية مبتكرة ومتنوعة، مما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.

يمثل وصول الرافعات المؤتمتة خطوة محورية في تطوير ميناء نيوم، حيث يسهم في تعزيز كفاءة العمليات، دعم النمو الصناعي، وتطوير الكوادر المحلية، مما يضع الميناء في موقع متميز على خريطة التجارة العالمية. وتتسارع أعمال التطوير في الميناء استعدادًا لافتتاح محطة الحاويات رقم (1) في عام 2026، التي ستعتمد نظام نقل أفقي مؤتمت بالكامل، ما يعكس التزام الميناء بتحقيق رؤية الأتمتة الكاملة. ويساهم ذلك في تسريع وتيرة تحميل وتفريغ الحاويات من السفن بدقة وكفاءة عالية، مما يعزز من أداء الميناء وقدرته التنافسية كمركز عالمي للتجارة الذكية والمستدامة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.