شاهد وصول جمهور الهلال السعودي لاستاد سايتاما للقاء الهلال وأوراوا على كأس الأبطال

الهلال السعودي يحل اليوم ضيفاً على أوراوا ريد دياموندز الياباني اليوم في استاد سايتاما بإياب الدور النهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في الرياض.

ويتطلع الفريقان إلى التتويج باللقب القاري، ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، فيما يحتاج دياموندز إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة، ويخوض الهلال نهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي. ويواجه الهلال اختباراً يابانياً في الخطوة الأخيرة بالبطولة؛ للمرة الثالثة في آخر 6 مواسم بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

حيث التقى الهلال مع الفريق الياباني نفسه في نهائي البطولة بنسختي 2017 و2019 وكان الفوز يابانياً في 2017، فيما أحرز الهلال اللقب في 2019، ويأمل الهلال في الحفاظ على اللقب القاري، وبلوغ مونديال الأندية مجدداً، فيما يأمل منافسه في العودة للمشاركة في البطولة العالمية من خلال استعادة اللقب الآسيوي.

فيديو | المشرف على مجلس جمهور #الهلال ياسر الطلاسي: تعامل إدارة أوراوا الياباني معنا لم يكن إيجابيا ولكن البطولة في الملعب وتم تخصيص 2800 تذكرة لجماهيرنا اليوم#الهلال_أوراوا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/SslaZd0rHH — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 6, 2023

يستحوذ الهلال على الرقم القياسي لعدد الألقاب بدوري الأبطال برصيد 4 ألقاب، كما يقتسم الرقم القياسي لعدد الألقاب في كل من كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس السوبر الآسيوي برصيد لقبين في كل منهما، فيما أحرز أوراوا ريد دياموندز لقب دوري الأبطال الآسيوي مرتين.

فيديو | الجماهير الهلالية أمام البوابات المخصصة قبل دقائق من فتح البوابات في استاد سايتاما #الهلال_أوراوا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/6gGC7DoYhL — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 6, 2023